Wargroove prend du galon en février avec Double Trouble

Le gros DLC attendu par les joueurs de Wargroove arrive très bientôt sur tous les supports (ou presque).

Vous avez adoré Wargroove et vous en voulez plus ? Vous le saviez probablement si vous suivez l’actualité du titre (d’autant plus si vous avez découvert la nouvelle chez nous), mais le titre attend une importante mise à jour censée apporter un certain nombre de nouveautés telles que de unités, des systèmes de maps, une campagne jouable en coop et même des généraux ! Cependant, Chucklefish, l’éditeur du titre, s’était jusque-là gardé de dévoiler une date de sortie à ses fans. Mais c’est aujourd’hui de l’histoire ancienne. Effectivement, l’infirmation est officiellement tombée, la date à laquelle nous pourrons mettre les mains sur tout ce beau monde est connue. Sortez le calendrier, la date à marquer d’une croix est celle du 6 février 2020. Une fois ce beau jour venu, les joueurs PC, Xbox One et Nintendo Switch pourront découvrir de nouveaux guerriers à l’accent irlandais dans les combats ainsi que les nouvelles unités qu’elles embarquent ! Et la PlayStation 4 ? Tristement, nous sommes au regret d’annoncer que les joueurs de cette perle sur cette console devront à nouveau se montrer patient puisque leur mise à jour viendra plus tard. Aucune date n’est d’ailleurs encore annoncée pour cette version qui est finalement tout sauf chanceuse…

Nous le rappelons, cette extension gratuite proposera trois généraux inédits avec tous les pouvoirs que ça implique. En plus de ceci, nous les avons évoqués maintes fois dans cet article sans les nommer, mais les arquebusiers et voleurs seront ajoutés à la liste des unités. Nous n’allons pas revenir sur ce qu’ils apportent de frais, mais vous invitons plutôt à lire l’article que nous relayons plus bas sur cette page pour en découvrir plus sur eux. Enfin, pas des moindres, si un mode coop sera de la partie pour cette nouvelle campagne, il faut ajouter que Wargroove accueillera également des lobbys pour les parties en multijoueur, aussi bien en ligne qu’en local.

Le tour est fait, n’oubliez donc pas que Wargroove accueillera cette mise à jour généreuse (et gratuite) le 6 février prochain sur PC, Xbox One et Nintendo Switch. Nous vous tiendrons informé dès que des nouvelles de la version PlayStation 4 tomberont.