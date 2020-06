Harvest Moon: One World – Le trailer de gameplay se présente

Franchement, on ne sait pas pourquoi on s’était mis à espérer autre chose. Après des années passées à copier les idées de Marvelous avec le succès qu’on lui connait, ça serait bien que Natsume développe ses propres idées mais il faut croire que ça ne vient pas. Pourtant, après l’annonce de ce nouveau Harvest Moon: New World qui partait sur un postulat de base différent (limite audacieux même), la première bande-annonce fait retomber notre peu d’enthousiame comme un soufflé.

Si ce n’est pas votre cas, jetez un coup d’œil au premier trailer de gameplay, diffusé il y a quelques heures au sein de la New-Game-Plus-Expo (qui nous aura présenté le prochain YS et dévoile du gameplay de No More Heroes 3). Déçu ? Nous, on l’est. Le même moteur, le même style, la même approche… Mince, on pourrait limite reconnaitre le pelage des animaux des versions antérieures sur ceux du nouvel épisode…

Et pourtant, on le rappelle, l’histoire s’annonçait vraiment originale. Cette fois-ci, par le biais de notre protagoniste, nous découvrons un monde dans lequel l’agriculture, tout comme les fruits et légumes tels que nous les connaissons, n’existent pas. Avec un tel postulat, il y a tellement de possibilités en termes de gameplay et de mécaniques (crafting, développement d’outils, croisement de graines et de plantes, développement d’une nouvelle forme de business…) ! Et le trailer ne nous présente rien de plus que le personnage no-skin propre à la série en train de bêcher des champs ou de courir… Une bêche qui ne devrait d’ailleurs à priori pas exister si l’agriculture, elle-même, n’existe pas…

Soit, en conclusion, c’est alourdis par le poids de la déception que nous sommes “ravis” d’annoncer à la poignée d’excités qui lira cette missive qu’Harvest Moon: One World sortira cet automne sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. On vous laisse prendre conscience de la débâcle avec le trailer ci-dessous.