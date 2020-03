Story of Seasons: Friends of Mineral Town – Un été à farmer

L’été dans les champs sera chaud avec Story of Seasons: Friends of Mineral Town sur Nintendo Switch.

L’été dehors, c’est vraiment pas pour tout le monde. Entre les chaleurs plus ou moins humides selon nos régions, la prolifération d’insectes et de nuisances en tous genres, qu’on soit à la plage ou en montagne… Bref, on est bien devant notre console, collé au ventilo ou à la clim’, une boisson fraîche ou une glace à la main. Alors, plutôt que de maraver de l’alien ou sauver le monde à grands renforts d’armes contondantes, pourquoi ne pas se lancer dans l’exploitation agricole ? C’est exactement ce que vous proposent Marvelous et XSeed avec Story of Seasons: Friends of Mineral Town.

Effectivement chers lecteurs éclairés, c’est par le biais d’un trailer que l’éditeur nous annonce la nouvelle que vous avez probablement déjà comprise. Story of Seasons: Friends of Mineral Town sortira cet été chez nous et plus précisément le 10 juillet 2020. En plus donc de la date précédemment explicitée, cette bande-annonce nous permet de découvrir une partie des possibilités de gameplay qui attendent les joueurs prêts à fondre pour une énième simulation de vie fermière sur leur console hybride avec la possibilité de planter des navets, élever des animaux, miner et se marier (et le mariage homosexuel est même de la partie !).

Pourquoi soulever ce point ? Tout simplement parce que ce titre n’est autre que le remake d’Harvest Moon: Friends of Mineral Town, sorti sur GameBoy Advance en 2003 et dans lequel il était impossible d’épouser des partenaires du même sexe. Il s’agit donc d’une addition par rapport à l’original et ce n’est pas la seule ! En effet, anglophobes, vous étiez déçu par l’absence de français dans Stardew Valley ? Vous serez probablement ravis d’apprendre que ce remake comprendra une localisation dans la langue de Molière. De quoi motiver les frileux.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town sortira sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée le 10 juillet. Alors, allez-vous vous en saisir ?