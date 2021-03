Coromon – Encore des monstres de poche, encore du 8-bits

Les prétendants au succès de Pokémon commencent à être nombreux, très nombreux même. En même temps, c’est naturel, car en évoluant (plus ou moins bien en fonction des épisodes), la licence de Game Freak, qui vient tout juste de souffler ses 25 bougies, a ouvert la porte à un monde de possibilités dans lequel nombre de studios et éditeurs essaient de s’engouffrer.

Vous voulez du multi stable ? Vous avez Temtem. Une expérience plus parodique ? Pourquoi pas une partie de Nexomon ? Un peu de life-sim ? Ova Magica arrive bientôt. Et pourquoi pas du bon vieux pixel-art, alors ?

Audacieux, non ? Sûrement pas. Aujourd’hui, on peut sans doute se dire que la grande mode du pixel-art arrive à terme et qu’il faut bien plus qu’une esthétique 8-bits ou 16-bits pour séduire. Il faut dire que pour chaque Minit, CrossCode ou Dead Cells, on a aussi eu des titres peu inspirés tels que la liste infinie de jeux à 2 balles qui se frayent un chemin sur Nintendo Switch chaque semaine. Alors, dans tout ce fatras, où se situe donc Coromon ?

Coromon, c’est quoi ça ? Il s’agit d’un énième projet européen désireux de faire de l’ombre à Pikachu. Celui-ci vient des Pays-Bas et est développé par deux hommes ambitieux (leur studio TRAGsoft est littéralement l’acronyme de Two Ridiculously Ambitious Guys) qui souhaitent faire plus que de proposer un Pokémon-like en pixel-art. Effectivement, le titre en question reprend la formule de base de Game Freak et y ajoute (ou y remet) un certain nombre d’éléments bienvenus.

Si on passe sur les possibilités de personnalisation du protagoniste offertes (sur un personnage minuscule composé de carrés, c’est très accessoire), le titre propose deux slots de sauvegarde, des niveaux de difficulté impactant réellement la progression, mais surtout un système de customisation complet pour vos petites bestioles.

Si chacune de vos créatures dispose bien de stats personnelles et de compétences et talents propres, le soft vous propose d’avoir le dernier mot sur les progrès de vos monstres en dépensant des points afin de les spécialiser selon vos goûts et/ou envies (rejouabilité infinie donc avec près de 120 bêtes).

Alors si on peut reconnaître qu’il n’a pas inventé l’eau chaude, ses idées sont, sur le papier, assez séduisantes. Libre à vous de les mettre à l’essai dès aujourd’hui puisqu’une version de démonstration du jeu (soit une démo) est déjà disponible sur Steam. Coromon sortira sur PC et Mac (via Steam) au cours du troisième trimestre de cette année. On serait curieux de savoir ce que vous en pensez d’ailleurs, n’hésitez pas à nous faire vos retours.