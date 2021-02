New Pokémon Snap – Lentis s’ouvre un peu plus à nos objectifs

22 ans après son premier opus, la licence Pokémon Snap s’apprête à faire son grand retour sous le feu des projecteurs. Afin de fêter dignement les 25 ans de la licence Pokémon, Nintendo a cru bon de remettre aux goûts du jour ce jeu injustement méconnu en proposant New Pokémon Snap ! Profitant du Pokémon Présent s’étant déroulé ce 26 février dernier, la firme japonaise a dévoilé une toute nouvelle vidéo de gameplay permettant de faire le point sur l’équipement de notre personnage mais aussi sur ce qui nous attend dans la belle région de Lentis.

Sans surprise le principe du jeu sera toujours le même, à savoir prendre les meilleurs clichés de la région de Lentis. Cette dernière offrira dans une grande diversité puisque des pokémon de toutes les générations ont décidé d’élire domicile dans les différents biomes tels que le désert, la jungle et même les fonds marins. Bien entendu, dans New Pokémon Snap chaque créature aura sa zone de prédilection, ainsi que son horaire favori, obligeant les joueurs à faire preuve d’ingéniosité afin d’obtenir toutes leurs mimiques.

Outre le néo-one qui servira de véhicule à notre photographe en herbe, le professeur Miroir va nous fournir tout un tas d’outils au cours de notre aventure. Il faudra donc jongler entre les pommes, les orbes lumina et les boîtes à musiques afin d’obtenir les réactions les plus photogéniques de nos petits compagnons. Surtout que les photos pourront ensuite être modifiées avec divers cadres et stickers pour les rendre plus esthétiques.

New Pokémon Snap intégrera aussi une fonctionnalité en ligne, permettant aux joueurs de partager leurs meilleurs clichés. Il sera alors possible de voter pour les meilleurs clichés, créant ainsi une forme de communauté. Pour rappel, New Pokémon Snap sortira le 30 avril prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.