New Pokémon Snap – Des conseils pour être le meilleur photographe

Il ne reste plus que 3 mois. Oui, dans un peu plus de 3 mois, la région de Lentis nous ouvrira ses portes et son professeur, le Prof Miroir, nous remettra une caméra entre les mains. Dès lors, il ne nous restera qu’à chasser sa faune et sa flore. Sincèrement, nous sommes extatiques ! Avec ses trailers, New Pokémon Snap nous a fait une promesse : celle de redécouvrir les monstres que nous capturons depuis plus de 25 ans dans leurs environnements et de les y voir interagir et évoluer (au sens propre comme figuré).

Et autant le reconnaître, avec sa direction artistique, il pose gentiment un bonnet d’âne sur la tête de Pokémon Épée et Bouclier. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de jeux totalement différents. Dans le dyptique précédemment sorti, vous êtes libres de parcourir de grands décors et de voir les 400+ monstres du jeu se promener sur la carte (sans trop de sensation d’échelle ni même de souplesse…).

Ici, sur un parcours tracé, vous n’avez pour mission que la capture de bestioles (environ 200) sur des pellicules pour des points. Ce score devrait ensuite vous permettre de progresser et d’ouvrir de nouvelles zones. Cependant, qu’est-ce que le titre attend de vous ? Comment être le meilleur de tous les dresseurs photographes ?

C’est Nintendo of America qui a répondu à cette question sur son compte Twitter. Avec son post, il annonce le retour du système de score que les joueurs du titre original sur N64 en 1999 connaissent bien. Naturellement, ici, ce sera au tour du Prof de Lentis de noter vos clichés et il respecte une charte de notation proche de celle de Chen à l’époque.

Ainsi, la taille, l’angle et la position du monstre sur l’écran jouent un rôle primordial dans votre note. Des bonus de points vous seront également attribués si le monstre vous regarde directement ou s’il prend une pose. À vous de jouer la montre afin de saisir le “bon” moment, comme un photographe quoi !

Voilà, on ne sait pas s’il fallait s’attendre à autre chose mais c’est déjà une confirmation en plus. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à savoir si Miroir note aussi arbitrairement les photos que son collègue du Bourg Palette mais pour ça, il faudra attendre la sortie. New Pokémon Snap sera disponible sur Nintendo Switch dès le 30 avril au prix de 60€.