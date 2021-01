Pokémon Diamant et Perle sur Switch – Encore et toujours des rumeurs

Internet est vraiment une des meilleures inventions. Si on décide d’ignorer son impact sur notre écosystème, grâce à cet outil, on peut se divertir, apprendre des sujets divers et variés, bref, se perfectionner dans bien des sujets. Un moyen idéal donc de rendre son temps utile surtout lors d’une année quasiment passée intégralement à redécouvrir les murs blancs de son foyer. C’est naturellement grâce à ce moyen aujourd’hui que nous apprenons l’existence de rumeurs sur une version Switch de Pokémon Diamant et Perle.

Nous souhaitons nous corriger avant que vous ne le fassiez, des rumeurs sur l’arrivée de ce dyptique sur hybride, nous savons très bien que ça ne date pas d’hier. Depuis des années maintenant, à chaque sortie d’un épisode principal, la Pokémon Company a pris pour habitude de sortir un remake d’un jeu plus ancien. Or, puisque Pokémon Épée et Bouclier sont les derniers épisodes principaux de la série et que Pokémon Omega Rubis et Alpha Saphir ont fait suite au version Soleil et Lune, Diamant et Perle devraient naturellement être les suivants.

Petit voyage vers l’internet hispanophone aujourd’hui qui prétend détenir de la part de sources des informations sur le remake des jeux dont il est question aujourd’hui et connaître une fenêtre d’annonce officielle de la part de Ishihara-san et la Pokémon Company. Ces derniers précisent donc que Pokémon Diamant et Perle sur Switch seraient bel et bien en cours de développement et que l’annonce prendra court au sein d’un événement dédié le mois prochain et destiné à célébrer les 25 ans de la saga démarrée au Japon en 1996.

Des preuves ? Pas la moindre ! Ça se contente de citer des sources sans guillemets et sans mettre de lien, de faire des corrélations avec l’actualité récente de la firme (date de sortie de New Pokémon Snap et partenariat avec Katy Perry) et c’est déblatère des trucs sans preuve ni cohérence. Un point sur lequel on sera peut-être tenté d’être d’accord. La Pokémon Company se basant généralement sur la date de sortie japonaise pour célébrer le monde de Pikachu, il n’est pas impossible qu’une présentation spéciale ait lieu durant le mois de février puisque Pokémon versions Rouge et Verte sont sortis le 26 février 1996 au Soleil Levant.