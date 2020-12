Pokémon GO – L’égérie de la première Journée de la Communauté connue

L’année arrive à son terme, nous entamons la dernière ligne droite. Naturellement, les nouvelles qui nous arrivent à présent nous offrent, pour la plupart, un aperçu de ce qui nous attend une fois passé de l’autre côté. Si c’est vrai pour ce qui affecte notre quotidien, ça l’est aussi pour Pokémon GO qui nous offre aujourd’hui un échantillon de ce que l’année 2021 a en stock pour nous au travers de sa première Journée de la Communauté.

Oui, ça y est, les hostilités sont lancées. Le contenu de la première Journée de la Communauté a enfin été détaillé par Niantic (qui enchaîne les prises de contact comme si la branche marketing partait en vacances à la fin de la semaine) qui nous annonce l’arrivée d’un monstre déjà disponible dans son coloris alternatif mais qui le sera pour la première par ce biais. Ce monstre, c’est Machoc, le Pokémon Colosse.

Pour avoir la chance de faire le plein de Bonbons pour ce Pokémon et éventuellement le croiser sous sa forme chromatique, il vous faudra commencer par chasser dans Pokémon GO le 16 janvier 2021. L’épidémie de coronavirus étant toujours dans l’actualité, la nouvelle année ne changera pas la donne sur le déroulement de l’évènement et il se déroulera toujours de 11h à 17h. Les Encens profiteront toujours de leur puissance actuelle et fonctionneront pendant 3h durant l’événement au lieu d’une heure comme avant le virus.

Autres bonus et suppléments, la capture de Pokémon rapportera l’habituel triple de Poussières d’Étoile et faire évoluer vos Machoc normaux ou dorés en bestiole à 4 bras permettra au monstre d’apprendre la capacité Représailles. De quoi montrer aux Pokémon Psy et Spectre de quel bois vous vous chauffez. Enfin, une fois encore, c’est l’occasion pour Niantic de vous vendre des objets supplémentaires comme une boîte contenant des Super Balls et des Morceaux d’Étoiles entre autre et une Études Spéciale pour rencontrer encore plus de monstres et empocher plus d’objets, enfin, moyennant finance.