Pokémon GO – L’hiver et le froid invitent de nouvelles bestioles

Malgré le regain de quelques degrés dans certains coins de notre hexagone, l’hiver est bel et bien là et accompagne le bilan morne de cette fin d’année pour les citoyens des 4 coins du monde (nous offrons d’ailleurs une pensée à Donald Trump qui va perdre un de ses toits très prochainement)… Chez nous, c’est malheureusement pas mieux… Même si nous aurons la chance de fêter Noël et que certains resquilleront pour célébrer l’arrivée de l’année nouvelle, l’ambiance n’est guère réjouissante. Au moins, en dépit de bonnes nouvelles, Pokémon GO déroule le tapis rouge pour les bêtes au blanc manteau.

Effectivement, les vacances démarrent et l’application de Niantic nous propose depuis ce matin de capturer les Pokémon saisonniers, des monstres aux couleurs et attaques glaciales. Et comme d’habitude, un événement impliquant un roulement, ces derniers squatteront à tout les postes des modes de rencontre. Ainsi, les chasses au parc, en Raid ainsi que les longues marches permettront de faire le plein de créature de type Glace.

Le monstre inédit pour motiver les chasseurs est un de ceux introduit lors de la 5ème génération et ses évolutions : Sorbébé, Sorboul et Sorbouboul. Dès aujourd’hui, il apparaitra dans la nature, les Raids et parfois dans les Œufs, privilégiant naturellement les Œufs 5km. Dans la logique de Pokémon GO, “1 événément = 1 shiny”, ce sera en fait une redite puisqu’il s’agira de Lippoutou, une bête qu’on a déjà eu le loisir de croiser dans son autre coloris. Ils s’accompagneront de quelques bestioles costumées, toutes disponibles dans un costume alternatifs : Pikachu, Cadoizo, Cerfrousse et Polarhume. Ce dernier est d’ailleurs un Coup Bas (jeu de mot #lol) puisqu’il s’agit du seul monstre du lot qui puisse évoluer et qu’on a pas en 20000 exemplaires.

Maintenant, pour les autres monstres, on retrouvera auprès de tout ce beau monde des Obalie et des Blizzis lors de nos marches, des Otaria, Marcacrin et Stalgamin dans les Oeufs 5km et des Sabelette d’Alola, Kaorine, Lamantine, Farfuret et Hexagel à différents échelles dans les rangs de Raids. Une occasion donc de remplir son arsenal de monstres efficaces contre les Dragon et les monstres volants. Ajoutons enfin en point final qu’un événement aura lieu ce week-end permettant de capturer plus encore de bestioles à l’état sauvage et des Regice dans les Raids 5*.

Tout ce beau monde se paie le luxe de l’exclusivité dès aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre (naturellement). Chacune de ces journées vous offrira par ailleurs des bonus supplémentaires comme des bonus de points d’expériences et de Poussières d’Étoiles alors, si vous avez du temps libre, mettez vos masques et des chaussures confortables et marchez !