Pokémon GO – Décembre dévoile en partie ses charmes

Ça y est, nous ne sommes plus qu’à quelques heures du mois de décembre, le dernier mois de l’année et dont la fin nous permettra (peut-être) de ranger cette année déplorable dans la boîte des mauvais souvenirs. En attendant d’avoir la confirmation d’une amélioration pour 2021 (ou même de savoir comment va se déroulement le déconfinement), on a au moins des nouvelles qui devraient ravir les joueurs de Pokémon GO.

Comme chaque mois, l’application de Niantic actualise sa liste de stars et nous fait part des changements à prévoir. Naturellement, nous allons donc commencer par les Pokémon à obtenir en récompense des Phases d’Études et, comme pour les Journées de la Communauté du mois de novembre, le pluriel n’est pas anodin. Ce mois-ci, ce sera en effet 2 Pokémon qu’il vous sera possible de capturer par ce biais : Darumarond (type Feu) et Lokhlass. Évidemment, le choix ne sera pas vôtre mais sera remis à la chance.

Au niveau des Raids, il faudra également vous attendre à un certain nombre de changements plus ou moins importants. Tout d’abord, le trio du lac fera à nouveau ses adieux et sera remplacé par le Pokémon Frontière, Kyurem, du 1er décembre au 1er janvier. À ses côtés mais du côté des Méga-Pokémon, c’est une nouvelle tête qui fera sont apparition et qui remplacera les 3 Méga-starters. Il s’agit de Méga-Blizarroi qui restera à nos côtés jusqu’à la fin du mois de décembre aussi.

Enfin, comme d’habitude, c’est un nouveau lot de monstres vedettes qui feront leurs apparitions les mardis de 18h à 19h. On fête ça dès le premier jour avec l’apparition d’Otaria le 1er décembre avec un bonus d’XP à l’évolution. Le 8 décembre, ce sera au tour de Marcacrin dont la capture nous permettra d’empocher le double de Poussières d’Étoile. Plus décevant maintenant ! Vous aimez Pikachu et les chapeaux ? Vous pourrez croiser la Souris Jaune avec un look aventurier le 15 décembre. Le capturer vous permettra d’empocher le double de Bonbons. Un bonus de transfert sera offert à ceux qui sortiront capturer des Stalgamin le 22 décembre. Enfin, le 29 décembre fera la part belle à Blizzi. De quoi en trouver un potable (ou même shiny) sur lequel dépenser vos Méga-Énergies. Notez qu’à l’exception de Pikachu (à confirmer), les autres pourront ravir les chanceux avec leurs couleurs d’apparat.

Voilà, c’est tout ce qu’il y a à dire pour le moment mais on est sûr que certains d’entre vous trouveront leurs comptes avec ça. Dans l’attente, comme d’habitude, n’oubliez pas de bien vous désinfecter les mains et de porter vos masques et passons le mois de décembre ensemble avec Pokémon GO.