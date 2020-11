Pokémon GO repousse ses limites avec une nouvelle mise à jour

Pokémon GO aime se faire attendre. À chaque fois que les jours s’alignent sans faire place à du neuf, la communauté peste sur les réseaux sociaux : “Et la 6G ?” “Plus de niveaux ?” “Chenipan avec un chapeau de cowboy s’il-vous-plaît !”… Telles sont les attentes des joueurs qui, inlassablement, ennuient les CM de l’application sur Twitter. Si vous faites partie de ces tortionnaires, réjouissez-vous : une nouvelle mise à jour arrive bientôt et elle va combler un certain nombre de vos attentes.

Pokémon GO est sur le point de prendre beaucoup de poids avec la mise à jour la plus massive que le titre n’ait reçu depuis ses débuts en 2016. Au programme, bien des points vont être revus et corrigés permettant ainsi de rendre l’expérience plus appréciable pour tous mais plus encore et remettre une couche d’enjeux pour les joueurs qui, depuis des mois (voire des années), attendent que le niveau maximal soit rehausse.

Naturellement, vous l’avez compris, dès que la mise a jour sera opérationnelle, les joueurs pourront monter jusqu’au niveau 50. Seulement, si jusqu’au niveau 40 l’expérience suffit, ce ne sera plus le cas après ce palier. Oui, dès le niveau 40, il vous faudra en plus remplir des conditions telles que débloquer toutes les évolutions d’Évoli ou capturer une certaine quantité de monstre en un jour.

Forcément, puisque les niveaux sont replafonnés, la distribution d’expérience sera revue afin d’être un peu plus généreuse dans les prochaines semaines et de manière définitive. Cette offre sera d’ailleurs à cumuler avec un bonus qui double les points d’XP d’aujourd’hui jusqu’au 1er janvier. Notez que si vous arrivez à atteindre le niveau 40 d’ici le réveillon, vous gagnerez un titre spécial qui vous récompensera avec une Etude Ponctuelle qui offrira un superbe chapeau Léviator.

Les diabétiques ne vont pas accueillir la nouvelle avec joie mais Pokémon GO va également introduire de nouveaux bonbons : les bonbons XL. Vu que le plafond de niveaux va être repoussé, les bestioles de votre équipe pourront atteindre de nouveaux sommets de puissance que ces bonbons aideront à atteindre. 2 méthodes sont connues pour obtenir ces bonbons : en convertissant une grande quantité de bonbons normaux ou en capturant des monstres. C’est aussi simple que ça.

Mais là où ils pourront se rattraper, c’est avec la présence de bestioles inédites. Effectivement, d’ici peu, la génération 6 fera son entrée tonitruante dans l’application de Niantic. Oui, alors que nous sommes toujours en attente de certains monstres (comme Keckleon), les monstres de Kalos arrivent et la liste a également été diffusé. Comme à chaque fois, les 3 starters (Marisson, Feunnec et Grenousse) seront de la partie mais également Sapereau, Passerouge, Hélionceau et toutes leurs évolutions. Naturellement, puisque Kalos est inspiré de la France, un nouveau monstre unique fera son entrée et sera exclusif à l’hexagone : Trousselin (oui, vous avez le droit d’être déçu).

Leur arrivée accompagnera l’introduction d’un certain nombre d’éléments. Si elle sera prétexte à un événement durant lequel les monstres de Kalos seront plus présents (du mercredi 2 au mardi 8 décembre), le concept de “saisons” fera, lui aussi, son apparition. Ainsi, au gré des mois, les monstres s’adapteront pour refléter votre environnement. Ainsi, l’été sera propice aux bestioles estivales alors que l’hiver proposera des Pokémon adaptés au froid. Une aubaine pour Vivaldaim !

Le lancement de tous ces changements est prévu pour le 30 novembre dans Pokémon GO. Alors qu’en pensez-vous ? Cette mise à jour apporte-t-elle les changement que vous espériez ? Faites part de votre avis dans les commentaires.