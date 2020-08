The Witcher Monster Slayer – Après Harry Potter, Geralt se met à Pokémon GO !

Il semblerait que toutes les équipes de CD Projekt ne soient pas occupées à fignoler Cyberpunk 2077, puisqu’une partie d’entre-elles a trouvé le moyen de monter Spokko, un département dédié au jeu mobile. Et la première création de ce nouveau studio sera une nouvelle itération de la licence principale de CD Projekt : The Witcher.

The Witcher Monster Slayer, c’est le nom de ce nouveau jeu, sera, en gros, un Pokémon GO situé dans l’univers de Geralt De Rives. Enfin, sera un jeu d’exploration en réalité augmentée situé dans l’univers de Geralt De Rives (un Pokémon GO quoi…).

Le jeu mettra le joueur dans la peau d’un Witcher, un chasseur de monstres. Monstres qu’on rencontrera littéralement au coin de la rue, puisqu’à la manière d’un Pokémon GO, c’est en se promenant qu’on tombera sur les créatures en réalité augmentée. Pour tenir lieu de Pokédex, mais en un peu plus brutal, une salle des trophées où l’on affichera fièrement les têtes coupées des créatures vaincues. Et comme pour le jeu de Niantic, diverses options permettront de faciliter la chasse : huiles, potions, bombes… Autant de matériaux qu’on imagine au centre de l’économie du jeu qui sera probablement faites de micro-transactions.

L’attrait de la nouveauté ayant disparu (Pokémon GO a plus de 4 ans maintenant…), on n’est pas aussi excité qu’on le devrait par ce The Witcher Monster Slayer. Cependant, si les combats contre les créatures réussissaient à nous fournir un vrai gameplay intéressant, pourquoi pas ?

Le jeu sera disponible bien entendu sur iOS et Android à une date encore inconnue. Il est possible de s’enregistrer sur le site officiel du jeu pour être informé dès sa disponibilité. Et en attendant, Spokko a publié un petit teaser en vidéo pour nous mettre dans l’ambiance :