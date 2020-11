Pokémon Épée et Bouclier – Comment récupérer son Zarude ?

On a découvert son existence cet été, il est maintenant disponible sur Pokémon Épée et Bouclier. Zarude, le Pokémon fabuleux inédit qui fait son apparition dans Pokémon Coco, dernier film dans l’univers des créatures de Game Freak, se voit enfin accorder la grâce d’une distribution pour combler les fans. C’est en effet pour célébrer la sortie de la dernière extension de la collection de carte à collectionner, JCC Voltage Éclatant, que le monstre va se joindre à nous.

Cependant, si les dernières distributions avaient principalement lieu sur internet ou en magasin, cette fois-ci, c’est un peu différent. Effectivement, le coronavirus étant toujours en libre service dans nos frontières, la chaîne de magasin qui a obtenu les droits de la distribution chez nous le fait depuis son site internet (une procédure bien pratique vu qu’on aura du mal à défendre cette cause de sortie face à des gendarmes et même avec l’attestation). On imagine ne pas avoir besoin de présenter Micromania, si ? C’est sur son site web que la magie opère et que vous pourrez réclamer un code afin de télécharger le monstre dans votre version.

Pour faire votre demande, rien de plus simple. Une fois connecté sur le site de la chaîne, il vous suffit de trouver la page et de suivre la procédure suivante. Une fois effectuée, le code devrait vous être envoyé sous 3 jours et vous pourrez récolter votre Pokémon, après avoir tapé le code dans la section Cadeaux Mystères bien sûr. On précise bien sûr que, vu la nature de la procédure, chaque code ne pourra remplir qu’une demande et que vous n’aurait pas besoin de passer à la caisse pour profiter de l’offre.

En ce qui concerne la bestiole elle-même, Zarude sera niveau 60 et se présentera à nous équipé d’un Ruban Classique. Il pourra de base utiliser les compétences Aboiement, Close Combat, Méga Fouet et Vantardise. Il sera de nature Malpoli et disposera du talent Feuille Garde. À vous à présent de faire en sorte que le monstre trouve sa place dans votre équipe ou au fond d’une boîte. Ajoutons enfin que, afin de rajouter un clivage avec la nation d’origine du monstre, les joueurs japonais auront également droit à une variante du monstre avec le foulard qu’il porte dans le film soit 2 monstres au lieu d’un. Jaloux ? Nous ? Non !

Alors, que pensez-vous de cette méthode ? Il faut reconnaître que c’est bien moins relou que de devoir aller jusqu’à un Micromania pour récupérer un code ou de prendre un billet pour la Paris Games Week. Sinon, qu’avez-vous penser de la dernière vague de DLC ? Ça vous a incité à vous remettre à Pokémon Épée et Bouclier ?