Pokémon GO – On fait quoi de beau en novembre ?

Le froid s’installe et la longueur des journées s’amenuise. Aucun doute : nous sommes en novembre. Pour aller de pair avec les tons froids qui s’installent aussi bien dans nos campagnes que sur nos peaux, on se retrouve à nouveau confiné, autorisé à sortir pour remplir notre frigo et, dans une moindre mesure, nos portefeuilles. Néanmoins, ça reste un nouveau mois et Pokémon GO, fier de ses habitudes, continue d’étoffer les journées des dresseurs, qu’ils chassent lors de leurs marches ou séances de footing, ou en passant du salon à la salle de bain. Alors, quels sont donc les événements à prévoir pour ce onzième mois de 2020 ?

Nous disons “événements”, mais, jusqu’à présent, Niantic n’a fait que confirmer les différents roulements. Effectivement, comme chaque mois, l’application change les bestioles que l’on peut croiser par le biais de ses différentes fonctionnalités et ses plages consacrées (aux combats de Raids ou les Heures des Pokémon Vedettes). Pour les combats de Raids, ce mois-ci, de nombreuses inconnues.

La première “semaine” (si on décide d’omettre Darkrai qui est disponible jusqu’au 5 novembre) verra arriver “un Pokémon familier” jusqu’au 16 novembre. Oui, c’est tout ce qu’on a. Ensuite, le trio Cobaltium, Terrakium et Viridium prendra sa place jusqu’au 24 novembre avant de faire place nette pour un monstre non-annoncé. Beaucoup de mystères, espérons que la révélation soit à la hauteur.

Pour les Heures des Pokémon Vedettes (prenant place le mardi de 18h à 19h), quelques bestioles bien sympathiques. Ça commencera dès aujourd’hui avec Osselait et un bonus permettant la mise en poche du double de Poussières d’étoile à la capture.

Mardi prochain (le 10), ce sera au tour de Rondoudou de nous éblouir avec un bonus de points d’expérience à la capture. Le 17 novembre, on retrouvera à nouveau Miaouss (déjà célébré le mois dernier lors d’une journée dédiée). Il nous offrira d’empocher des Bonbons supplémentaires à la capture alors que Barloche, qui prendra le dernier mardi de ce mois, nous offrira de doubler les bonbons en transférant des Poké-monstres. Toutes ces charmantes bestioles pourront être rencontrées sous leurs formes chromatiques.

Pour le reste, Munja n’est dorénavant plus la récompense des Phases d’Étude puisqu’il est maintenant remplacé par Togétic et une journée d’Études Ciblées est prévue pour le 28 novembre même si son égérie n’est pour le moment pas connue.

Il reste à rappeler que nous avions déjà pris rendez-vous dans l’application les dimanches 15 et 22 novembre pour les Journées de la Communauté consacrées à Élektek et Magmar. Un planning sympathique qui devrait occuper les joueurs qui s’ennuient… Encore que, vu que la vitesse d’éclosion des Œufs est revenue à sa forme de base, Pokémon GO est bien moins motivant… Et pour vous ?