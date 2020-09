Pokémon Home – Les monstres de Pokémon GO partent bientôt en boîte

La nouvelle qui va suivre était peut-être le point le plus intéressant de la présentation signée par la Pokémon Company diffusée aujourd’hui. Effectivement, après cette opération commerciale plus que dispensable (non mais sérieux, un poster aurait franchement suffit en fait pour présenter les informations concernant Pokémon Épée et Bouclier et c’est pas l’extrait musical de Bump of Chicken qui rattrape le tout…), Tsunekazu Ishihara, CEO de la firme, a quand même lancé une nouvelle plus que réjouissante pour les joueurs de Pokémon GO qui seraient tentés d’utiliser Pokémon Home, le logiciel de stockage lancé plus tôt cette année.

Entre deux discours commerciaux et pompeux, le boss de Pikachu a annoncé que les deux softs seraient compatibles d’ici la fin de l’année. Ainsi, il sera possible aux joueurs de Pokémon GO de se connecter aux serveurs de l’utilitaire pour envoyer leurs monstres vers les nuages et, qui sait, vers d’autres horizons aussi (comme Pokémon Let’s Go ou Pokémon Épée et Bouclier). Pour certains, il s’agira aussi d’une excellente option pour continuer la chasse sans avoir à supprimer les nombreux monstres qu’ils ont capturé depuis les débuts de traque en réalité augmentée.

Enfin, dernière bonne nouvelle pour les joueurs floués de ne pas posséder de Nintendo Switch (ou simplement aucune des versions Let’s Go), transférer une bestiole de Pokémon GO à Pokémon Home permettra d’activer la boîte mystérieuse et de chasser des Meltan. Les dresseurs qui utiliseront cette option et qui possèdent une version Pokémon Épée et Bouclier pourront, eux, également obtenir un Melmetal spécial pouvant se Gigamaxer.

Décidément, ils ne manquent que l’introduction d’un Pokédex spécial consacré aux monstres se gigamaxant pour limite forcer à l’achat (dans le sens où il faut payer pour le compléter…).

Voilà, rien de plus à ajouter pour le moment mais restez dans le coin, on devrait en apprendre plus sur la date de mise en marche de la connexion entre Pokémon GO et Pokémon Home d’ici peu. On rappelle quand même qu’un Pokémon sorti de l’application de traque en réalité augmentée ne peut plus y retourner, hein ?