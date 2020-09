Pokémon GO – Souffle d’effroi sur le planning du mois d’octobre

BOO ! On vous a fait peur ? Non ?… Bon, tant pis. Vous avez trouvé cette accroche risible ? Vous n’auriez pas tort cependant, elle est de saison et elle va pas tarder à devenir un thème pour les joueurs de Pokémon GO. Effectivement, c’est enfin cette saison de l’année, celle où les jours se raccourcissent, où le soleil se pare d’un teint blafard et où les feuilles rougissent puis s’étiolent… Cette saison curieuse qui rappelle aux Américains la mort, à mi-chemin entre les folies estivales et hivernales… Mais les Américains, la mort, ils aiment pas trop ça alors ils ont créé Thanksgiving, fête lors de laquelle on célèbre la mort des natifs américains la générosité de l’Homme dans les moments difficiles et Halloween, une fenêtre durant laquelle le macabre est mignon et paie en friandises.

Cette saison va donc tout naturellement prendre place dans l’application de Niantic durant le mois d’octobre et, si les festivités d’Halloween n’ont pas encore été dévoilées par la firme (même s’il a déjà été dit qu’elles apporteraient un certain nombre d’ajouts cosmétiques pour les avatars), celles du mois à venir l’ont été et c’est de ça dont nous allons parler.

Effectivement, Pokémon GO va profiter du changement de mois pour renouveler son stock de bestioles pour les différents événements du mois et nous présente aujourd’hui les égéries qui les accompagneront. Naturellement, on attaque avec la récompense des Phases d’Étude. Si le mois de septembre offrait de rencontrer Raichu sous sa forme d’Alola, ce mois-ci étant propice aux esprits et fantômes de toutes sortes, ce sera au tour de Munja d’apparaître aux dresseurs ayant rempli des missions pendant sept jours. Notez que le Pokémon ressemblant à une mue d’insecte pourra être rencontré sous ses couleurs d’apparat.

On poursuit le tour avec la bestiole élue pour la Journée de la Communauté. Nous nous doutons bien que vous savez de qui il s’agit, mais un rappel ne fait pas de mal. Il s’agira effectivement de Salamèche, sorti second du vote ayant eu lieu sur Twitter et qui a eu pour résultat de nous permettre de chasser Porygon le week-end dernier lors de la Journée de la Communauté du mois de septembre. Pour celle d’octobre, le rendez-vous est toujours fixé au 17 et constituera un moment de choix pour mettre la main sur un monstre de compèt’ à faire méga-évoluer.

Vous prenez du plaisir à vous connecter le mardi soir lors de votre trajet pour chasser des monstres ? Les Pokémon vedettes du mois ont été choisis. Pour les deux premiers mardis (6 et 13 octobre), ce sera des formes de Pikachu, tous deux ornés d’un couvre-chef différent. Les participants pourront profiter d’un bonus différent pour chacune de ces dates avec l’obtention du double de points d’expérience à la capture pour le premier. La deuxième date offrira quant à elle le double de bonbons pour chaque capture. Le 20 octobre, alors que la date d’Halloween approche, ce sera à Polichombr de nous jouer des tours. Transférer des Pokémon pendant ce jour vous permettra d’empocher le double de bonbons. Son comparse Skélénox prendra son tour de farces la semaine suivante (27 octobre) avec un bonus de points d’expérience à l’évolution. Bonne nouvelle : tout ce beau monde pourra être rencontré sous sa forme chromatique.

Au niveau des Raids, le mois de septembre nous remettant face aux oiseaux légendaires de la première génération (Artikodin puis Electhor jusqu’ici), à partir du 2 octobre au soir, l’oiseau de feu Sulfura prendra la place du volatile hirsute. Il restera une petite semaine à son poste avant de céder le siège à… un Pokémon Spectre (bien sûr) : Giratina forme Originelle. Celui-ci couvrira une bonne partie du mois avant de nous quitter le 23 octobre.

Enfin, un dernier événement à annoncer. Le 10 octobre se tiendra une nouvelle session d’Études ciblées. De 8h à 22h, des quêtes nous offriront de rencontrer des Miaouss de toutes les régions (Kanto, Alola et Galar). Pour que la chasse dure, Niantic offrira aux joueurs un paquet spécial contenant des Encens, des baies Nanana et des Œufs Chance. Pour conclure ce point, s’il sera possible de rencontrer les versions chromatiques des chats de Kanto et d’Alola, ce ne sera pas forcément le cas de celui de Galar.

Voilà, un mois classique qui n’attend que l’ajout d’un élément : les détails concernant les événements d’Halloween. Un dernier point : si Halloween est un moment parfait pour porter le masque, on vous invite quand même à en porter un sur votre nez tout le long du mois lorsque vous sortez (ce serait malheureux qu’un virus frappeur ne lance sa malédiction sur vous). Bonne chasse dans Pokémon GO, dresseurs !