Pokémon Épée et Bouclier – Couronneige dévoile ses derniers secrets

Ce n’est plus une surprise, dès le lancement du premier pack de contenu additionnel, les dataminers se sont empressés de fouiller les codes de Pokémon Épée et Bouclier. Leur objectif : découvrir les derniers éléments à rejoindre le jeu cet automne avec la sortie du second et dernier pack. Naturellement, leur recherche aura permis de démystifier une bonne partie des éléments encore à venir tels que les Poké-monstres ou même la forme que prendra le déroulement de son arc scénaristique (un format épisodique).

À un moment, il fallait bien que leurs travaux touchent à leur fin et c’est la nature et l’usage d’un objet inédit qui va se voir privé de sa surprise. Avant d’offenser qui que ce soit, nous souhaitons conseiller aux personnes ne voulant pas être divulgachée de bien vouloir ouvrir un autre article (nos derniers articles sur The Last of Us 2 sont très populaires, mettez-y votre grain de sel) puisque cet objet est inédit et pourrait changer la donne des stratèges apprentis et chevronnés.

Le nom de code de cet objet est “Item 1606”, un objet mystérieux qui jusqu’à aujourd’hui avait su garder ses secrets. Mais c’était sans compter sur la pugnacité de Matt, ou @mattyoukhana sur Twitter, dataminer qui s’est déjà illustré dans nos colonnes. Ce dernier a trouvé le secret de cet objet et s’est naturellement empressé de le publier sur le réseau social cité précédemment. Cet objet est en fait une variante de la Pilule Talent, un objet qui permet à vos bestioles d’adopter un nouveau talent. La différence, et vous avez déjà certainement compris si vos neurones se connectent, c’est que cet objet vous permet d’acquérir le talent caché de votre monstre. Un bon moyen de sauver un monstre très bon, mais qui n’aurait pas hérité du talent souhaité.

Combien en aura-t-il ? S’agit-il d’un objet unique ? Difficile de le dire à l’heure qu’il est, mais il changera la donne pour bien des joueurs en facilitant toujours plus l’accès au royaume des stratèges en herbe. Mais vous, qu’en pensez-vous ? Cet objet inédit fera son entrée dans Pokémon Épée et Bouclier durant l’automne avec le deuxième contenu additionnel.