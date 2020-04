Pokémon Épée et Bouclier – Un événement “Raids de champion”

Vous mourrez d’envie de profiter du confinement pour vous faire une équipe de champions ? Vous allez probablement vouloir jeter un œil à cette opportunité que vous propose la Pokémon Company d’obtenir des monstres de compétition en seulement quelques minutes. Effectivement, une fois encore, Pokémon Épée et Bouclier démarrent un nouvel événement axé sur les combats de Raids mais consacré aux créatures les plus populaires du métagame.

Vous lisez bien, il s’agit donc d’un événement qui offre les feux de la rampe aux créatures les plus populaires sur la scène compétitive. C’est une occasion en or d’obtenir les monstres les plus célèbres avec leurs talents cachés, des capacités spéciales et des IVs de compétition et ce, sans avoir à passer des heures à tourner en rond devant la pension. Une aubaine !

Bref, on a assez tourné autour du pot. Les nominés ne sont autres que Tyrannocif, Farfaduvet, Motisma, Togekiss, Dragapult et Minotaupe. Tout ce beau monde peut être rencontré dès aujourd’hui à la condition de mettre à jour votre Bulletin des Terres Sauvages. Vous ne savez plus comment faire ? Dans votre menu normal (pas sur le Comm Link), il vous suffit de sélectionner l’icône consacrée au Cadeau Mystère et de choisir ensuite l’option mettant à jour le Bulletin des Terres Sauvages. Dès lors, à vous les joies de la chasse aux monstres les plus populaires sur la scène compétitive !

Si vous souhaitez participer à l’événement, ne traînez pas puisque aucune date de fin n’a été annoncée et qu’il pourrait donc ne pas faire long feu. Pokémon Épée et Bouclier sont des exclusivités Nintendo Switch. Et vous ? Quel est le Pokémon pierre angulaire de votre équipe ?