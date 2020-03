Pokémon Épée et Bouclier – Plus de détails sur le pass d’extension

Nintendo en dit plus sur ce qui nous attend dans le premier DLC de Pokémon Épée et Bouclier.

C’est une première dans un jeu de la série Pokémon, plutôt que de devoir racheter un jeu complet avec une poignée de quêtes et de monstres en plus, le dyptique Pokémon Épée et Bouclier accueillera des extensions au nombre de 2, ces dernières incluant entre autres de nouvelles régions avec des monstres exclusifs ainsi que des challenges inédits. De fait, la présentation surprise d’hier soir aura entre autres permis d’en apprendre un peu plus sur la première des 2 extensions, la bien-nommée “L’île solitaire de l’Armure”.

On commence avec de bonnes nouvelles pour nos starters. Compléter ce premier contenu additionnel permettra à la créature qui nous accompagne depuis le début de notre voyage de se voir accorder sa forme Gigamax. Effectivement, les starters de cette génération, qui en sont pour le moment privés, pourront à la suite de ceci acquérir cette forme accordée à une poignée d’élus. Bien entendu, puisqu’ils ont droit aux égards, nos monstres de poche auront également accès à de nouvelles compétences uniques passant outre les talents de leurs adversaires (Fermeté ? Connaît pas). En l’occurrence, sous cette forme, Pyrobut pourra spammer Pyroball G-Max, Gorythmic donnera le rythme avec Percussion G-Max et Lézargus visera toujours dans le mille avec Gâchette G-Max.

Des nouveaux monstres dans cette présentation ? Non, mais plus de détails sur Wushours et plus particulièrement sur la façon de le faire évoluer. En effet, notre petit monstre n’évoluera pas par prise de niveau ou avec l’application d’un objet mais bien en franchissant des épreuves dans l’une des 2 tours faisant son entrée avec le DLC : les Tours des Deux Poings. En remplissant ces challenges au sein de la tour que vous aurez choisie (la Tour des Ténèbres ou la Tour de l’Eau), Shifours adoptera son style de combat, le style Poing Final ou le style Mille Poings.

Enfin, on termine notre tour avec des nouvelles pour les aficionados de customisation. Pokémon Épée et Bouclier accueilleront un certain nombre d’éléments de customisation inédits avec ce pass d’extension. Vous pourrez ainsi profiter de nouvelles tenues et de décors et revêtements inédits pour votre carte de dresseur, éléments qui se débloqueront à mesure que vous parcourrez l’île de l’Armure. Notez que les acheteurs du lot de DLC auront également droit à un cadeau : la casquette et les collants de Tarak, vous pourrez ainsi porter sur vous les frusques de l’homme dont vous avez terni la gloire. Pour les acquérir, vous n’avez qu’à attendre la sortie du premier DLC et les réclamer par le biais du Cadeau Mystère.

Voilà, c’est tout ce que Nintendo a présenté hier sur vos prochaines aventures inédites à Galar et il nous tarde d’en savoir plus sur la faune de l’île Armure. Et vous ? Rappelons que ce premier DLC s’ajoutera à Pokémon Épée et Bouclier dans le courant du mois de juin… Enfin, si le coronavirus ne se met pas en travers du chemin…