Pokémon Épée et Bouclier – Un nouveau monstre fabuleux apparaît

Zarude débarque dans Pokémon Épée et Bouclier !

Décidément, l’anniversaire de la licence Pokémon est plutôt mouvementé ! Outre l’arrivée de Mewtwo et des starters de la première génération aussi bien dans les raids de Pokémon GO que dans ceux de Pokémon Épée et Bouclier et le lancement en parallèle du remaster du premier film, Mewtwo contre-attaque – Évolution sur Netflix, une dernière annonce vient mettre fin au cortège.

Teasé depuis maintenant quelques semaines par le biais de photos sur les réseaux sociaux, le monstre se présente enfin. Son nom : Zarude. Il s’agit d’une nouvelle sorte de singe aux formes élancées et couvert de lianes. Sur le site officiel de Pokémon Épée et Bouclier, la Pokémon Company indique que la créature inédite est capable de prouesses en utilisant justement ses lianes. Elles lui servent également de grappin, aussi bien pour se défendre que pour se nourrir. Enfin, ces dernières servent pour se soigner puisqu’elles possèdent un effet curateur sur le lanceur.

Dans le détail, il s’agit d’un monstre possédant les types Plante (on l’aurait pas deviné) et Ténèbres. Au vu de son physique et de la description qui en est faite, on peut deviner qu’il s’agira d’un monstre agressif à la vitesse élevée. Dans la vidéo de présentation que vous pouvez découvrir un peu plus bas, on peut également le voir utiliser les techniques Provoc’ et Tambour Battant. Il possède le talent “Garde Feuille” qui le protège des altérations de statut. Un Pokémon qui semble clairement tailler pour l’offensif.

Il ne nous reste plus qu’à savoir comment mettre la main dessus en sachant que, d’après sa description, Zarude ne peut pour le moment être obtenu “qu’au cours d’une partie normale” de Pokémon Épée et Bouclier. On vous détaillera le procédé dès que nos chemins de dresseur croiseront ce Pokémon pour le moins prometteur.