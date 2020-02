Pokémon Épée et Bouclier – Mewtwo souffle aussi les bougies

Pour l’anniversaire de la licence, Mewtwo envahit aussi les Raids de Pokémon Épée et Bouclier.

La série Pokémon, une des plus grosses et tentaculaires séries que notre media ait portée, célèbre ses 23 ans. En effet, depuis le 27 fevrier 1996, date de la sortie de Pokémon Red et Pokémon Green sur GameBoy au Soleil Levant (il n’est arrivé chez nous deux ans plus tard), la série a emporté de nombreux enfants et adultes et peut même se targuer d’être un jeu fédérateur où se réunissent les différentes générations de jouerus. Bref, si Mewtwo débarque à nouveau dans Pokémon GO (dans sa version armure), pourquoi priverait-il de sa présence ceux qui préfèrent Pokémon Épée et Bouclier depuis le confort de leurs salons ?

C’est justement l’idée ! Dès aujourd’hui, pour peu que vous mettiez à jour votre bulletin des Terres Sauvages, le légendaire de la première génération de créature fera son entrée dans la dernière génération de cartouches. Pas de scénario spécial, pas de cérémonie, en effet, comme pour le jeu en réalité augmentée sur mobile et tablette, c’est dans des raids que vous pourrez le rencontrer, le croiser et l’affronter.

Comme sur mobile toujours, le Pokémon ADN sera également accompagné des starters des versions rouges, vertes et bleues, vous offrant du coup une chance de mettre la main sur ces derniers avec leurs talents cachés. Cependant, ils n’auront pas de tatoo tribal comme dans Pokémon GO. Une fois encore, notez que cet événement possède une date de clôture puisqu’il prendra fin le 2 mars. Profitez donc bien du week-end pour mettre à mal tout ce beau monde dans Pokémon Épée et Bouclier pour fêter les 24 ans de Pikachu et ses potes.