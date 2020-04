Pokémon Épée et Bouclier en guerre contre les tricheurs

Jouez en ligne peut s’avérer être une expérience humiliante. Quand on a passé des heures à s’entraîner et qu’un gamin de 12 ans nous retourne comme une chaussette, quand on a roulé sur un jeu et qu’un illustre inconnu à l’autre bout du monde nettoie le sol avec votre visage humidifié par les larmes salées de la défaite, quand on a fait ses armes dans un genre sur plusieurs épisodes d’un jeu et qu’on se fait trouer comme un morceau d’emmental… Bref, dur quoi… Si bien que quand la pression est forte, il n’est pas rare qu’un mauvais perdant quitte la partie en cours. Ça s’appelle du ragequit et si vous faites ça sur Pokémon Épée et Bouclier, vos jours sur internet sont comptés.

Envie de tricher pour améliorer vos scores aux classements de Pokémon Épée et Bouclier ? Réfléchissez-y bien avant.

Vous lisez bien, si vous quittez vos combats en ligne avant la décision finale et ce un peu trop fréquemment, Nintendo et The Pokémon Company vous couperont l’herbe sous le pied et vous sanctionneront. La punition est même plutôt lourde puisqu’au lieu de vous priver des combats en ligne, c’est toutes les possibilités offertes grâce à votre connexion qui vous seront retirées. Combats en ligne, combats de raids et échanges, bye bye !

Bien entendu, si la triche c’est pas nouveau dans un jeu Pokémon, ce qui a amené la création de nombreux correctifs sur tous les derniers épisodes, maintenant que la série se veut un peu plus accueillante sur le plan compétitif, les créateurs du jeu se montrent encore plus agressifs envers les resquilleurs. Ainsi, puisqu’un nouveau bug permet l’annulation des pénalités de défaite s’il y a déconnexion avant la fin du match a été découvert, Big N et son équipe veillent au grain pour punir ceux qui ont pour habitude de fuir les conséquences d’un combat mal préparé.

Bref, vous êtes au courant maintenant, ne fuyez pas vos matchs en partie classée, de tournoi online ou en live pour éviter les déconvenues. Pokémon Épée et Bouclier est une exclusivité Nintendo Switch.