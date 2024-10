James Bond – Le projet 007 se dévoile enfin un (petit) peu

Cela fait quatre ans qu’on n’avait quasiment pas de nouvelles du projet James Bond d’IO Interactive. Une éternité, à tel point qu’on aurait presque pu imaginer qu’il fasse partie des nombreux jeux tués dans l’oeuf. Il n’en est finalement rien, et c’est par l’intermédiaire d’Hakan Abrak, patron du studio, que nous en avons enfin appris un peu plus.

Tout d’abord, le jeu, toujours sans dénomination officielle, proposera une histoire originale de l’agent 007. Contrairement au classique GoldenEye qui était basé sur la trame du film éponyme, le scénario a donc été entièrement imaginé par les équipes d’IO Interactive. Et à première vue, on a plutôt tendance à leur faire confiance. On parle quand même des équipes derrière la saga Hitman, une référence du genre action/infiltration reconnue pour la qualité de ses scénarios aux rebondissements variés.

Mais pour la première fois, le studio s’attaque à une licence qu’il n’a pas créé et ça change la donne. Des millions de fans de James Bond seront à l’affût, et c’est quitte ou double. Un jeu réussi, un lore respecté, et ça peut être un carton. Un manque de respect du personnage, et le bouche à oreille pourrait être fatal.

Contrairement au logique choix d’Harrison Ford qui prêtera ses traits à Indiana Jones dans le très prochain Cercle Ancien de Bethesda, une des difficultés d’IO Interactive a été de décider quel acteur prêterait les siens à leur James Bond. Mais comme l’écrivait Jean-Paul Sartre, « ne pas choisir, c’est encore choisir ».

Il semblerait bien que le 007 d’IO Interactive puisse ne ressembler à aucun des interprètes historiques du rôle. Désolé pour les fans de Daniel Craig, Pierce Brosnan ou encore Sean Connery. Hakan Abrak ne l’exprime pas tel quel, mais entre les lignes, c’est ce qui semble sous-entendu:

« Notre idée est de créer un James Bond pour les joueurs, un Bond qu’ils peuvent appeler le leur et avec lequel ils peuvent grandir » Hakan Abrak

Au rayon des nouvelles informations, on apprend également que le studio imagine bien le projet se développer en une trilogie dans le futur. Les idées sont déjà là, mais tout dépendra bien évidemment de l’accueil reçu par le premier opus. Attention à ne pas trop se brûler les ailes en voulant trop en faire, ou trop en dire, alors qu’on n’a même pas l’ombre d’une première image jusqu’à présent.

Vous l’aurez compris, même si ces infos font plaisir et prouvent que le projet est en bonne voie, on est encore bien loin des premières infos officielles concernant le Projet 007. Et pour ceux qui attendraient un prochain Hitman, la pause pourrait être encore plus longue.