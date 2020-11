IO Interactive (Hitman) sort James Bond des oubliettes et annonce un nouveau jeu

Souvenez-vous. En 2012 Eurocom et Activision nous livraient l’un des jeux vidéo les plus malfaisants de l’histoire. Un jeu vidéo qui bafouait non seulement un bel héritage, mais aussi l’une des figures les plus iconiques du cinéma. Ce jeu était 007 Legends.

Sur le papier il était pourtant séduisant, nous proposant de nous replonger dans la carrière de l’agent 007 du MI6 au travers de ses missions les plus iconiques, tout en incarnant un Daniel Craig au sommet de sa forme qui avait déjà officié dans quelques jeux, dont le remake malheureux de Goldeneye 007 sur Wii.

Dans les faits, on se retrouver avec l’un des pires FPS de sa décennie, au gameplay rigide et sans saveur, à l’intelligence artificielle ridicule et aux graphismes moches à en s’en extraire les yeux des orbites (bon on exagère là). Mais on s’est senti trahi nous autres fans des aventures rocambolesques de l’espion britannique par cette œuvre, ou plutôt cette montagne de mauvais goût que l’on nous avait offerte sur un plateau empoisonné.

Très franchement, après pareille désillusion on était heureux de ne plus voir débouler des projets foireux de la sorte durant ces dernières années, tout en gardant espoir qu’un jour un grand studio reprenne en main cette licence au potentiel incroyable.

Et la lumière vint du nord. Du nord de l’Europe pour être plus précis puisque c’est entre le Danemark et la Suède que se situent les locaux de IO Interractive. Pour la petite histoire, c’est le studio a qui l’on doit Kane and Lynch et surtout la saga Hitman au combien respectée dans le milieu.

Eh bien ces vikings du développement viennent d’annoncer travailler sur un nouveau projet, au-delà d’Hitman 3 attendu pour début 2021, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un jeu James Bond intitulé pour le moment Project 007.

Alors on ne sait pas de quoi il retourne véritablement, s’il s’agit là d’un jeu d’action ou d’infiltration, ou les deux, connaissant IO c’est d’ailleurs plus que probable, et on a pas aucune fenêtre ou date de sortie à vous proposer.

Au mieux, juste un site officiel qui indique l’équipe cherche a recruté dans le cadre du développement du jeu et qu’il s’agirait là d’une origin story, on incarnerait donc un James Bond tout fraichement devenu double 0.

Aussi, ce Project 007 n’a pas vu non plus de supports pour l’accueillir annoncés, mais gageons qu’il sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC au moins. Impossible de savoir si les PlayStation 4 et Xbox One ou encore la Nintendo Switch verront arriver cette nouvelle aventure.

Pour finir, voici le très court teaser diffusé pour annoncer ce jeu dont on espère qu’il saura se montrer à la hauteur du mythe qu’est James Bond.