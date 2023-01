Hitman 3 devient World of Assassination et inclut les épisodes 1 et 2 gratuitement

Dès la fin du mois, on ne trouvera plus Hitman 1, 2 et 3 dans les boutiques numériques. Hitman 3, le dernier jeu sorti, deviendra Hitman World of Assassination, et les épisodes 1 et 2 ne seront plus vendus du tout. Ce qui ne veut pas dire qu’ils disparaissent dans les limbes des jeux vidéo oubliés, au contraire : ils seront pleinement intégrés à World of Assassination.

Ainsi, les joueurs voulant se lancer dans l’aventure Hitman (et on ne saurait que trop leur conseiller de s’y jeter) pourront s’offrir Hitman World of Assassination, qui contiendra tous les niveaux des jeux Hitman (2016), Hitman 2 (2018) et Hitman 3 (2021), soit l’intégralité des missions depuis le reboot par I/O Interactive. Les joueurs possédant déjà Hitman 3 verront les niveaux des deux premiers opus s’ajouter gratuitement à leur jeu, qui aura au passage changé de titre.

Si vous possédez déjà les trois jeux, hélas, pas de grand changement pour vous. Cette mise à jour vient enfin donner à la trilogie Hitman la cohérence qu’elle mérite. En effet, les trois titres partagent le même système de jeu, le même moteur, la même histoire… Les épisodes 2 et 3 avaient ainsi des allures de gros DLC, comme nous le notions dans notre critique. Hitman 3 proposait même un hub qui permettait d’accéder directement, sans changer de disque, aux niveaux des deux premiers jeux, pour le peu qu’on les possède. Sa mue sera donc complète à la fin du mois, et Hitman 3 deviendra World of Assassination, ce jeu unique et massif reprenant en un seul lieu, et pour un coût unique, l’intégralité de l’expérience.

World of Assassination sera proposé aux nouveaux arrivants en deux éditions. La première, intitulée simplement Hitman World of Assassination, comprendra les niveaux des trois jeux Hitman, ainsi que les DLC du premier opus, et la seconde, Hitman World of Assassination Deluxe, comprendra en plus du contenu de l’édition simple tous les DLC des épisodes 2 et 3. Cette nouvelle édition du jeu sera disponible à compter du 26 janvier prochain.