Hitman 3: Seven Deadly Sins – Le contenu qui pêche ?

Lors de notre test, on avait plutôt loué les qualités d’Hitman 3, son level-design génial, ses qualités graphiques, et surtout son bac à sable jouissif, véritable appel à la créativité du joueur. Le seul petit reproche qu’on pouvait lui faire, c’est ce sentiment dont on n’arrivait pas à se défaire d’être face à un gros DLC des jeux Hitman précédents. En effet, tout aussi réussis qu’ils soient, les nouveaux niveaux n’étaient qu’au nombre de 6, et certains d’entre eux vraiment courts.

Alors quand on a vu l’annonce d’un DLC, notre sentiment était d’abord partagé. Du contenu supplémentaire viendrait bien évidemment corriger (un peu) ce manque de contenu qu’on avait regretté, mais d’un autre côté un DLC pour un titre qui sentait déjà un peu le DLC (de luxe, certes, mais quand même) …

Alors qu’en est-il ? Ce DLC sur les Sept Péchés Capitaux commence logiquement à Dubaï pour son premier chapitre consacré à l’Avarice. Quoi de plus logique que ce temple mondial du bling-bling pour illustrer l’avidité ?

Le prétexte scénaristique à cette mission est fidèle à la saga : c’est un peu n’importe quoi, mais ce n’est pas ce pour quoi on est là. On oublie un peu le 47 qui se rebelle contre l’organisation, on redevient un tueur à gage programmé et des voix dans notre tête résonnent, nous intimant l’ordre de tuer. On ne saura pas grand-chose des cibles ni du pourquoi on les assassine, mais après tout ce ne sont pas nos affaires…

Concrètement, ce premier chapitre intitulé Season of the Greed (la Saison de l’Avarice) consiste essentiellement en 3 nouveaux niveaux « Escalade » à Dubaï pour Hitman 3. Il s’agira d’éliminer de nouvelles cibles avec des impératifs qui s’additionnent de niveau en niveau. Pour le premier niveau, il s’agira simplement d’éliminer les cibles avec le mode opératoire imposé (en leur brisant le cou, avec une arme de jet…). Puis dans le niveau 2, il s’agira d’éliminer de nouvelles cibles avec un mode opératoire imposé sans changer de costume, etc.

Avec ces missions et leurs contraintes, le concept d’Hitman est complètement retourné, D’un bac à sable où créer le chaos peut nous emmener à la réussite, on passe à la nécessité de jouer la séquence selon un chemin tout tracé (mais qu’on doit découvrir) et avec précision. On est un peu dans la peau du musicien qui suit une partition, et la répète encore et encore jusqu’à pour voir la jouer sans erreur.

Réussir chacune des éliminations nous permettra de ramasser des Pièces d’Avarice, qui, selon le nombre acquis, nous donnera le droit à de nouveau objets in-game. Au-delà de ces objets à gagner, Season of the Greed vient avec un costume doré tout neuf pour 47, aussi brillant que le crâne de l’assassin.

Alors, oui, on s’est bien amusé sur ce DLC, dont on fait le tour en 2 ou 3 heures, peut-être moins si on maîtrise déjà bien la topographie de Dubaï. Reste que le prix sera certainement le plus gros défaut de ces extensions (et pour un jeu sur l’Avarice, c’est un comble !). Season of The Greed seul coûte 5€, la collection complète des Sept Pêchés Capitaux est facturée elle 30€. Sachant qu’il n’y a pas à proprement parler de contenu, mais simplement des variations sur le contenu existant, et que des mission Escalades apparaissent régulièrement gratuitement dans le jeu, on aura du mal à réellement conseiller l’achat du DLC, si ce n’est aux ultra-fans d’Hitman 3 et autres complétistes.