Hitman 3 – 5 jeux d’infiltration pour accompagner le retour de 47

La sortie d’Hitman 3 vient de remettre un coup de projecteur sur un genre assez récent dans l’histoire du jeu vidéo : l’infiltration. Avec des représentants illustres comme Metal Gear Solid ou Splinter Cell, l’infiltration est un genre né des limitations techniques des machines. Ainsi, éviter, contourner les ennemis plutôt que de les affronter permettait de faire l’économie de nombreux personnages à l’écran (s’il fallait les tuer, il fallait aussi qu’ils soient suffisamment nombreux pour que le jeu représente un challenge) et de la gestion des tirs (un jeu de shoot implique de nombreuses munitions et autant d’impacts…).

Nous n’allons pas ici refaire l’histoire du genre, ni vous faire l’affront de vous présenter des Assassin’s Creed ou autre Tenchu, mais plutôt vous proposer de vous essayer à différents titres parfois plus méconnus, et ici, toujours réussis.

Desperado III

Sorti l’an dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Desperado III mixe habilement infiltration et stratégie en temps réel. Se jouant en vue de dessus, le jeu propose d’effectuer diverses missions (assassinat, vol, fuite, entre autres) impliquant de l’infiltration, avec des groupes réduits de deux ou trois personnages. Ces derniers changent au fur et à mesure de l’aventure, et ont chacun leur spécialité : le Doc possède une potion qui endormira celui qui la respire, tandis que Kate peut séduire les ennemis, détournant temporairement leur attention… Le gameplay se renouvelle donc en permanence, au fil de la progression dans le jeu, offrant de nouvelles manières d’avancer.

Accessible, très rapidement fun et ne manquant pas de challenge (sans être vraiment difficile, certains le lui reprocheront), Desperado III est une vraie réussite. Et si le western ne vous branche pas plus que ça, vous pourrez vous tourner vers Shadow Tactics, signé des mêmes développeurs, mais situé dans le Japon médiéval, et avec ton au-dessus en termes de difficulté…

Aragami

Jeu de ninja avec une touche de fantastique, Aragami est un jeu indépendant qui s’est construit une réputation honorable au fil des années, aboutissant à un portage récent sur Switch et à la mise en chantier d’un deuxième épisode.

Sorti en 2016 sur PC et PlayStation 4, le jeu nous propose d’incarner une sorte de ninja-fantôme, qui possède le pouvoir de se déplacer furtivement d’ombre en ombre. Il sera par contre détectable et vulnérable en pleine lumière. Fidèle aux canons du genre, le jeu nous laisse assez libre quant à la façon d’appréhender chaque niveau, conçus comme des arènes. Atteindre furtivement la sortie, ou assassiner les gardes seront des possibilités laissées à notre discrétion.

Le jeu, véritable indé, souffre parfois de quelques soucis rageant d’I.A., mais pas suffisamment pour le bouder !

Styx

Spin-off du jeu de rôle Of Orcs and Men, Styx: Master of Shadows et sa suite Styx: Shards of Darkness mettent en scène Styx, la créature vue dans Of Orcs…, dans un jeu d’infiltration étonnamment réussi.

Créature sans défense face aux armées humaines, Styx ne pourra progresser qu’en restant à l’abri des regards. Il pourra néanmoins compter sur une compétence qui lui est propre : la possibilité de créer un clone qui lui permettra de détourner l’attention des gardes, déclencher des pièges ou activer des leviers à distance…

Malgré un budget AA, le jeu s’en tire honorablement au niveau de sa réalisation, et est prenant, efficace, et dispose d’une difficulté tout à fait convenable. Souvent en promo sur les différents supports où il est disponible (PC, PlayStation 4 et Xbox One), c’est définitivement un titre auquel il faut donner sa chance !

Counterspy

Coup de cœur en 2014, Counterspy est un jeu clairement sous-coté à découvrir. Avec une identité graphique low-poly rétro très 60s, le jeu se démarque par son affichage, passant de la 2,5D à la 3D selon la situation. La progression dans les tableaux se fait à l’horizontal, en 2,5D, mais certains passages de tir, qu’ils soient discrets ou plus franco font passer l’écran en 3D.

L’on y incarne un agent secret progressant dans une base ennemie à la recherche de renseignements. Tableau après tableau, il faut éliminer les soldats présents avant que ceux-ci n’alertent leurs supérieurs, faisant alors grimper le niveau d’alerte. Le but du jeu est de finir l’aventure avant que l’alerte maximale ne soit déclenchée, ce qui engendrerait une attaque nucléaire catastrophique.

Les niveaux sont générés aléatoirement, conférant au jeu une excellente rejouabilité, en témoigne le fait que presque sept ans après, on y joue encore !

République

République a pour originalité le fait de nous placer en dehors du jeu. On va y aider une jeune fille, la bien-nommée Hope, à s’échapper d’un complexe ultramoderne où règne la dictature. L’héroïne est en effet accusée d’avoir été prise en possession d’un ouvrage interdit, le Manifeste, et risque d’être « reprogrammée ».

Pour l’aider à s’en sortir, on manipulera l’OMI, le système informatique du complexe où Hope est enfermée. On aura ainsi accès aux caméras pour identifier les endroits où la jeune fille pourra se faufiler, mais aussi tout un tas de fonctionnalités qui permettront de détourner l’attention des gardes, et puis, au fur et à mesure de notre maîtrise de l’outil, la possibilité d’ouvrir ou fermer des portes, de désactiver les alarmes…

Il est à noter que République est signé d’un ex proche collaborateur d’Hideo Kojima, Ryan Payton. Sorti initialement sur mobiles, puis sur consoles et PC, le jeu s’est offert tout récemment un lifting VR (pour Occulus et PC), et une nouvelle raison de le (re)découvrir.

Bien entendu, on pourra aussi aller se faufiler du côté des deux épisodes de The Last Of Us, dans les Dishonored ou Mark of the Ninja, autres classiques du genre. Mais notre sélection de ces quelques titres peut-être un peu moins réputés pourrait bien vous surprendre, et la surprise, dans un jeu d’infiltration, on sait comme c’est essentiel !