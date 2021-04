Cloudpunk – City of Ghosts, la suite en forme de DLC

Succès un peu surprise au printemps dernier, Cloudpunk arrivait à point nommé pour combler le vide laissé par l’un des nombreux report de Cyberpunk 2077 – qui fut un temps attendu à cette date. Finalement, la sortie elle-même de Cyberpunk 2077 ne combla pas ce vide, mais c’est une autre histoire.

Cloudpunk avait certains défauts que nous avions relevés à l’époque, mais cela ne l’a pas empêché d’être l’un des succès du jeu indé de l’année, raflant même quelques nominations et récompenses au passage. Son identité visuelle très forte et très réussie, à base de voxels, n’y est certainement pas pour rien.

C’est forts de ces bons chiffres de vente que ses développeurs reviennent aujourd’hui avec un DLC ambitieux. En effet, l’extension est quasiment un Cloudpunk 2, Ion Lands la présente ainsi :

« La livreuse Rania a des problèmes, encore. Après avoir survécu aux événements de Cloudpunk, elle s’est attiré la colère de la corporation de transport Curzona. Avec des collecteurs de dettes, des cyborgs meurtriers et au moins un culte de la mort à ses trousses, Rania pourrait bien ne plus avoir un seul ami dans la ville de Nivalis. Pendant ce temps, Hayse, un joueur invétéré, s’est vu confier une tâche impossible : rembourser toutes ses dettes avant la fin de la nuit. Leurs histoires se chevauchent et s’entremêlent dans ce vaste DLC, qui, à lui seul, dépasse la durée du jeu original. »

Avec la petite note de 5, Cloudpunk premier du nom ne nous avait que partiellement convaincus. Alors allons-nous laisser une chance à cette suite ? C’est fort probable, car il semble que l’extension vienne corriger certains défauts majeurs du jeu original.

Nous regrettions des dialogues plats, dans lesquels il était difficile de s’impliquer, le DLC promet différents choix qui aboutiront à différentes fins. Nous avions été déçus par les phases de conduites, qui, passé le plaisir de la découverte, manquaient franchement d’enjeu, et le DLC nous offre des courses de rue…

Il est fort probable que le studio ait été à l’écoute des joueurs au moment de développer cette extension, et que celle-ci nous offre alors le Cloudpunk qu’on imaginait lors des premières annonces… City of Ghosts – c’est le titre de ce DLC – sera disponible prochainement sur PC.