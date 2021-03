Hitman 3 – IO Interactive annonce un DLC sur les sept péchés capitaux

L’Agent 47 a fait son grand retour en janvier dernier avec Hitman 3, opus final d’une trilogie démarrée en 2016 avec un soft reboot éponyme, mais sans numérotation, réussi. Aussi, depuis son lancement, ce troisième épisode a reçu pas mal de nouveaux contenus. On parle là de nouveaux contrats ou encore de quelques événements apportant des tenues et armes inédites. Mais l’annonce du jour est d’un tout autre niveau.

Et il est certain que cette annonce de IO Interactive ravira les fans du jeu d’infiltration qui se verront offrir prochainement une véritable extension au format saisonnier, et donc épisodique, répartie sur toute l’année en cours. Nommé Seven Deadly Sins, ce DLC peu commun aura pour thème (comme son nom l’indique) les sept péchés capitaux. Comme vous vous en doutez sûrement, il y aura sept saisons et chacune d’elles sera affiliée à un péché donné, le premier d’entre eux étant l’avarice.

Après une conclusion de saga en-deçà du grandiose, l’aventure de l’Agent 47 continue et, cette fois-ci, nous serons amenés à nous plonger davantage dans l’esprit du tueur à gage. La tentation sera un élément clé de cette nouvelle histoire, sujet qui nous intrigue beaucoup tant nous connaissons le caractère professionnel, froid et désintéressé du chauve au code-barres.

Le premier épisode nous proposera un retour à Dubaï, lieu qui faisait office de premier “niveau” dans le jeu de base, endroit qui mettra donc à l’honneur le péché d’avarice, et quoi de plus normal pour une ville souvent associée à la démesure et la cupidité.

Ainsi, cette première partie, se déroulant sur quatre à six semaines, arrivera avec une tonne de contenus supplémentaires : un nouveau contrat, des récompenses uniques, dont un costume des plus éclatants lié au péché d’avarice, ainsi que de nouvelles opportunités de gameplay inédites. Les joueurs ne souhaitant pas faire l’achat de ce DLC seront tout de même ravis d’apprendre que l’ajout régulier de contenu gratuit sera maintenu quoi qu’il arrive, enfin pour ceux ayant acquis l’édition Deluxe du jeu, cela va de soi.

Enfin, cette première saison dédiée l’avarice débutera le 30 mars prochain sur tous les supports sur lesquels Hitman 3 est sorti. Alors si vous souhaitez prolonger votre périple meurtrier, il vous faudra débourser 4,99€ pour ce premier épisode ou vous procurer le pack complet au prix de 29,99€, soit un prix un peu plus avantageux si vous souhaitez tout prendre.

On vous laisse avec le trailer d’annonce de cette première saison.