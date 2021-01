Le Point Wiki #4 – Tout ce qu’il faut savoir sur Hitman 3

Le Point Wiki a pour objectif de vous apporter un maximum d’informations sur un jeu attendu avant sa sortie. De ce fait et jusqu’à la sortie de ce dernier, nous mettrons régulièrement à jour cet article en fonction des nouvelles informations diffusées par l’éditeur ou le développeur du jeu, en l’occurrence ici Hitman 3.

Carte d’identité

Hitman 3

Développeur : IO Interactive

Editeur : IO Interactive

Genre : Infiltration/Action

Plateformes : PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Nintendo Switch (cloud)

Date de sortie : 20/01/2020

La genèse

En 2016 arrivait sur nos PlayStation 4, Xbox One et PC un soft reboot du nom de Hitman qui fit grand bruit. Il faisait suite au décevant épisode Absolution qui fut pour IO Interactive et Square Enix un échec commercial et critique inattendu, ce qui poussa le studio danois à revenir aux sources de sa licence pour regagner la confiance des fans déçus.

Là est la genèse du projet Hitman en trois saisons, puisqu’à la base, l’épisode de 2016 était découpé en épisodes, essentiellement parce que Square Enix ne croyait plus au potentiel de la franchise d’un point de vue commercial et se montrait assez frileux à financer d’un coup un jeu aussi coûteux. Décision fut prise alors de scinder le titre en plusieurs parties pour amortir l’investissement.

Sauf que là fut la plus grande erreur commise par Square Enix et IO Interactive, car s’il se montrait dans sa globalité très bon, retournant aux sources du jeu bac à sable que l’on appréciait tant, c’est bien son modèle économique qui handicapa son succès commercial. Beaucoup de joueurs n’y trouvant pas leur compte, le jeu mit du temps à décoller en termes de ventes et à trouver son public, d’autant que tous les épisodes ne se valaient pas.

Ceci créa une scission entre Square Enix et IO Interactive qui, après un excellent Hitman 2 en 2018, décidèrent de se séparer, l’éditeur n’y croyant tout simplement plus. Pourtant, le succès critique est bien au rendez-vous, mais commercialement, cela reste délicat avec une première semaine d’exploitation assez basse ne comptant qu’un total de 200 000 exemplaires physiques du jeu vendus en quatre jours pour le deuxième épisode.

Alors oui, diverses promotions et des ressorties en éditions complètes ont boosté les ventes des deux opus, mais une chose est sûre, il ne va pas falloir se louper avec ce Hitman 3. IO Interactive évoluant maintenant indépendamment, ce qui explique aussi que la campagne marketing autour du jeu est si discrète, le studio a maintenant totalement la mainmise créative sur sa licence et entend bien nous proposer l’expérience ultime.

47 sera donc de retour le 20 janvier prochain dans Hitman 3.

Synopsis

Hitman 3 conclut la trilogie World of Assassination débutée en 2016 avec le soft reboot du même nom. Après avoir retrouvé Grey, 47 se lança avec ce dernier dans une quête de vengeance visant à mettre hors d’état de nuire les personnes responsables de leur création. Ils s’attaquèrent alors à l’organisation Providence et parvinrent avec l’aide de Diana à supprimer les membres les plus importants.

Ceci les amena à mettre la main sur leur ancien formateur et maître, Arthur Edwards, qui, pour se racheter et sûrement survivre, les aida à localiser les trois dernières grosses cibles importantes qu’il leur restait à éliminer. Une fois sur place, et après avoir effectué ce pour quoi ils étaient venus, ils s’aperçurent qu’Edwards les avait trahis et s’était enfui avec les capitaux financiers de Providence.

47 et Grey décidèrent alors de se lancer à sa recherche et de l’envoyer six pieds sous terre, là commence Hitman 3.

Le ton serait selon les dires de IO Interactive plus sombre, et la narration prendrait une importance bien plus grande dans cet épisode. On nous promet même des séquences plus scénarisées au sein même des missions, même si cela n’aurait aucun impact sur la liberté d’action offerte aux joueurs.

Côté casting, on prend les mêmes et on recommence avec toujours David Bateson doublant 47 et John Hopkins pour Lucas Grey entre autres. On espère alors que leur talent sera mis plus en avant que dans l’épisode précédent et sa narration diapositive qui était tout sauf passionnante. Au moins sait-on qu’il y a une cinématique d’introduction, c’est déjà ça !

Gameplay

Sur le plan du gameplay, Hitman 3 ne bouleverse en rien les règles établies avec les épisodes de 2016 et 2018. Il s’inscrit dans la continuité et proposera toujours des niveaux se déroulant dans différents lieux semi-ouverts qui feront office de véritables bacs à sable du meurtre pour les joueurs.

Il n’est en rien un prétendant à “l’actioner” de l’année et axe plutôt ses mécaniques de jeu sur l’observation et l’infiltration. On est lâché dans une zone plus ou moins grande dans laquelle on doit se faufiler vers notre cible du moment et la supprimer si possible dans la plus grande discrétion.

Pour ce faire, 47 pourra compter sur une panoplie d’armes et de gadgets en tous genres, allant du pistolet avec silencieux à la célèbre corde de piano en passant par la pièce de monnaie pour faire diversion ou encore à des armes plus meurtrières, mais bruyantes qui peuvent néanmoins aider à se sortir de situations épineuses.

Mais le vrai challenge découle de la capacité à éliminer notre cible furtivement et avec classe. Pour cela, il faut tester notre environnement, chercher des opportunités, certaines étant même scénarisées, et surtout essayer tout ce qui nous passe par la tête. Hitman est une invitation à l’inventivité et le level-design est construit en ce sens, il permet aux joueurs d’évoluer dans un monde vivant réagissant à nos faits et gestes, à nous de nous adapter et de trouver notre route.

Cependant, côté nouveautés, on reste sur notre faim, car hormis un mode VR annoncé en grande pompe sur PlayStation 4 et 5 (rendant de ce fait les deux premiers épisodes compatibles aussi !), on est plus ici face à un jeu peaufinant l’existant plutôt que réellement novateur. On peut tout de même s’attendre à quelques améliorations du côté de l’IA et toujours plus de possibilités offertes aux joueurs pour atteindre leur but, même si on ne va pas se mentir, le déguisement reste notre meilleure arme.

Enfin, au niveau des destinations proposées, elles seront au nombre de six à la sortie du jeu, avec bien évidemment celles des deux jeux précédents si vous les possédez. On sait pour le moment que l’aventure débutera à Dubaï et fera un saut en Angleterre et en Chine.

Modes de jeu

IO Interactive a souhaité se concentrer essentiellement à la sortie sur des modes de jeux solo pour Hitman 3 et délaisse ainsi dans un premier temps la partie multijoueur du titre. On dénombre cinq modes distincts que voici, tels que décrits par l’éditeur :

Campagne : Le mode campagne Hitman 3 vous emmènera dans une aventure aux quatre coins du globe à travers des environnements sandbox tentaculaires et livrera une conclusion dramatique à la trilogie World of Assassination. L’agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable pour les contrats les plus importants de toute sa carrière et lorsque la poussière retombera, le monde qu’il habite ne sera plus jamais le même.

: Le mode campagne vous emmènera dans une aventure aux quatre coins du globe à travers des environnements sandbox tentaculaires et livrera une conclusion dramatique à la trilogie World of Assassination. L’agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable pour les contrats les plus importants de toute sa carrière et lorsque la poussière retombera, le monde qu’il habite ne sera plus jamais le même. Cibles Fugitives : Les enjeux sont de taille et le temps presse. Les Cibles Fugitives représentent le défi ultime de Hitman et sont conçues pour offrir une expérience passionnante et palpitante. Vous devez traquer une cible unique, avec peu ou pas d’aide de l’ATH ou de l’Instinct et élaborer un plan pour les éliminer en un essai. Bonne chance. Hitman 3 apporte quelques changements à la formule des Cibles Fugitives qui seront révélés plus tard.

: Les enjeux sont de taille et le temps presse. Les Cibles Fugitives représentent le défi ultime de Hitman et sont conçues pour offrir une expérience passionnante et palpitante. Vous devez traquer une cible unique, avec peu ou pas d’aide de l’ATH ou de l’Instinct et élaborer un plan pour les éliminer en un essai. Bonne chance. apporte quelques changements à la formule des Cibles Fugitives qui seront révélés plus tard. Escalades : À peu près tout est permis dans les Escalades. Attendez-vous à ce que vos compétences de jeu soient poussées au maximum à mesure que de nouveaux éléments vous sont imposés à chaque étape du contrat. Des restrictions de déguisement, des caméras de sécurité supplémentaires et d’autres types de complications seront placés sur votre chemin. Vous devrez les surmonter – tout en réussissant à éliminer vos cibles – pour que votre mission soit un succès !

: À peu près tout est permis dans les Escalades. Attendez-vous à ce que vos compétences de jeu soient poussées au maximum à mesure que de nouveaux éléments vous sont imposés à chaque étape du contrat. Des restrictions de déguisement, des caméras de sécurité supplémentaires et d’autres types de complications seront placés sur votre chemin. Vous devrez les surmonter tout en réussissant à éliminer vos cibles pour que votre mission soit un succès ! Contrats : La création est au cœur du mode Contrats. Choisissez vos propres cibles, choisissez comment les éliminer, puis réalisez votre mission. Une fois que vous avez terminé le contrat vous-même, mettez vos amis au défi de réaliser le meilleur score dans les classements. Des outils de recherche efficaces vous permettent de trouver le type précis de contrat auquel vous souhaitez jouer et d’accéder aux “Contrats en Vedette”. IOI choisit le meilleur des meilleurs pour être joué par toute la communauté.

: La création est au cœur du mode Contrats. Choisissez vos propres cibles, choisissez comment les éliminer, puis réalisez votre mission. Une fois que vous avez terminé le contrat vous-même, mettez vos amis au défi de réaliser le meilleur score dans les classements. Des outils de recherche efficaces vous permettent de trouver le type précis de contrat auquel vous souhaitez jouer et d’accéder aux “Contrats en Vedette”. IOI choisit le meilleur des meilleurs pour être joué par toute la communauté. Sniper Assassin : Dédié aux missions à longue portée, Sniper Assassin vous charge d’éliminer les cibles et les gardes sans déclencher d’alarme, tout en complétant des défis pour augmenter votre multiplicateur de score. Dans Hitman 3, Sniper Assassin peut être joué sur les cartes existantes en tant qu’expérience solo uniquement. Les développeurs se préparent à mettre fin aux serveurs coopératifs dans Hitman 2 avant le lancement de Hitman 3 et partageront un calendrier exact ainsi qu’une solution pour les trophées multijoueur du mode dans les mois à venir.

La version PC

La version PC de Hitman 3 sera bien nouvelle génération, comme celles sur PlayStation 5, Xbox Series X|S. Bien évidemment, il vous faudra une bonne configuration pour faire tourner le jeu au maximum de ce qu’il a à offrir, même s’il n’est finalement pas très gourmand, le moteur restant celui utilisé dans les opus précédents avec quelques améliorations, bien entendu.

Configuration minimum :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : AMD Phenom II X4 940 ou Intel Core i5-2500K

Mémoire : 8 Go

Carte graphique : Radeon HD 7870 ou Nvidia GeForce GTX 660

Disque dur : 80 Go d’espace disponible

Direct X : 12

Configuration recommandée :

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-4790

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : AMD Radeon RX Vega 56 ou Nvidia GeForce GTX 1070

Disque dur : 80 Go d’espace disponible

Direct X : 12

Enfin, Hitman 3 sera une exclusivité Epic Games Store à sa sortie, et ce jusqu’à une date encore indéterminée. À noter que si vous possédez les précédents épisodes sur Steam, cela sera pris en compte par la plateforme d’Epic Games. On ne sait pour le moment si cette version PC sera compatible VR, mais il serait anormal que cela en soit autrement, même si Resident Evil VII a prouvé que cela pouvait être le cas.

Éditions

Hitman 3 nous propose deux éditions distinctes à sa sortie et cette fois-ci sans collector, sûrement dû au fait qu’IO Interactive auto-publie son jeu.

Édition standard :

Contient le jeu de base

Prix conseillé : 59,99€ sur PC et 69,99€ sur consoles

Édition Deluxe :

Contient le jeu de base

Un artbook numérique intitulé World of Hitman

Des objets et des costumes exclusifs

La bande originale numérique du jeu

Les commentaires du réalisateur du jeu en introduction des missions

Des contrats Escalade Deluxe

Prix conseillé : 89,99€

Notons que toute précommande, et ce peu importe l’édition choisie, donne accès au Trinity Pack contenant trois costumes, armes et mallettes exclusifs.

Aussi, sachez que les versions Xbox One seront compatibles Xbox Series X|S avec l’option Smart Delivery, il ne vous en coûtera donc pas un sou de plus pour jouer aux versions de la nouvelle génération. Il en va de même pour les moutures PlayStation 4 et 5, sauf qu’attention, il n’est question que des versions numériques, puisque les éditions physiques n’offrent pas l’option, chose très étrange d’ailleurs.

Degré d’attente

Il est clair que nous attendons énormément ce Hitman 3 qui se promet être le premier blockbuster de l’année 2021. Après un soft reboot de 2016 réussi et la grosse pointure Hitman 2 en 2018, IO Interactive se doit de conclure en beauté cette trilogie World of Assassination. Alors certes, on n’en a encore que trop peu vu, mais une chose est sûre, en termes d’infiltration sandbox, on ne fait pas mieux aujourd’hui qu’Hitman et on espère que ce troisième épisode ne nous fera pas mentir.

Degré d’attente : 8/10