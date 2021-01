Pour profiter de Hitman 2 via Hitman 3 sur PC, il va falloir passer à la caisse !

Voilà une nouvelle qui ne va absolument pas ravir les joueurs PC de Hitman dont nous faisons partie. En effet, IO Interactive vient d’annoncer sur son site internet, via son guide de pré-lancement, que les heureux acheteurs de Hitman 3 sur l’Epic Games Store seront obligés d’acheter un Access Pass supplémentaire s’ils désirent jouer aux différents niveaux du précédent épisode sur ce dernier.

C’est assez cocasse, sachant qu’IO Interactive communique sur la gratuité de la chose depuis l’annonce de ce troisième opus, mais aussi parce qu’Hitman 2 n’existe pas sur l’Epic Games Store. Malgré tout, on nous promettait une migration de sauvegarde simple et gratuite de Steam vers la plateforme des créateurs de Fortnite.

Sauf qu’ici on est face encore une fois a de gros soucis de communication de la part d’un studio et face a une promesse non tenue de ce dernier, à croire que cela devient un standard ces derniers temps. Hitman 3 est en effet exclusif pendant un an à l’Epic Games Store et sachant que l’expérience complète de la trilogie World of Assassination nécessite les 3 jeux, on ne peut pas dire que la nouvelle du jour donne le sourire.

Il faudra donc acheter un pass supplémentaire pour profiter de l’expérience Hitman 2 sur le troisième, sachant que pour ce qui est du premier opus, son Access Pass sera gratuit pendant les 10 jours suivant le lancement du jeu. On se demande alors pourquoi il n’est pas fait de même avec le deuxième épisode, cela permettrait au moins aux personnes ayant précommandé le jeu de ne pas se retrouver lésées.

Mais comme l’argent appelle l’argent, et qu’Epic veut aussi et surement prendre un petit billet au passage, nous voilà contraints nous autres joueurs PC de devoir débourser de l’argent supplémentaire pour profiter pleinement de l’expérience Hitman. D’autant plus qu’aucune réelle justification n’a été donnée de la part de IO Interactive, ni même un petit mot d’excuse.

Voici d’ailleurs ce que déclare le studio au sujet de l’Access Pass pour les joueurs PC :

(…) Cependant, à cause de circonstances qui ne dépendent pas de nous, nous devons reconnaitre que le processus (destiné à récupérer son profil Hitman 2 sur le troisième) est différent de ce que nous avions prévu initialement. Mais nous voulons aussi vous partager quelques initiatives que nous avons pris pour nous assurer que les joueurs PC puissent jouir pleinement de l’expérience World of Assassination.

Vous vous demandez surement quelles sont ces fameuses initiatives. Eh bien, il s’agit d’une réduction de 80% sur les deux différents Access Pass prévus pour Hitman 2, et ce durant les quatorze jours succédant la sortie de Hitman 3. Suffisant ? Probablement pas, alors que des joueurs menaces déjà d’annuler leur précommande et d’attendre la sortie sur Steam.

Pour ce qui est des versions consoles, rassurez-vous, tout sera gratuit et facile, même si vous passez à la version PlayStation 5 ou Xbox Series X|S. Par contre, il faut absolument que vous possédiez les deux jeux sur des machines du même constructeur, il ne sera pas possible de transférer son profil de la Xbox One à la PlayStation 5 par exemple.

Enfin, rappelons tout de même que le jeu sortira le 20 janvier prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia et Nintendo Switch (via cloud gaming) le 20 janvier prochain. Les versions old-gen sortiront aussi à cette date.