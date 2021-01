Hitman 3 date sa version Nintendo Switch et cela ne fera pas de jaloux !

À paraitre le 20 janvier prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PC, ainsi que sur consoles Sony et Microsoft ancienne génération, Hitman 3 va aussi paraitre sur Nintendo Switch, mais pas de la façon dont on l’entend généralement. En effet, à la manière de Control par exemple, les prochaines aventures meurtrières de l’agent 47 vont être disponibles sur la petite console de Nintendo via le cloud gaming.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Hitman 3 version Nintendo Switch sera disponible dès le lancement du jeu sur ses autres supports de sortie, soit le 20 janvier aussi, ce qui permettra aux joueurs Nintendo ayant tout de même une très bonne connexion internet, la fibre restant recommandée, de découvrir le titre en même temps que tout le monde. Il n’y aura pas de jaloux donc !

Hitman 3 conclura la trilogie World of Assassination initié avec le soft reboot de la franchise en 2016 par IO Interactive. Le jeu nous proposera d’effectuer un petit tour du monde nous emmenant visiter six destinations différentes telles que Dubaï, Berlin ou encore la ville de Chongqing en Chine. Notre objectif sera d’arrêter une bonne fois pour toutes l’entité de l’ombre Providence en supprimant diverses cibles.

Aussi, nous vous proposons de jeter un coup d’œil à notre Point Wiki dédié à ce Hitman 3 et qui vous donnera les principales informations disponibles actuellement sur le jeu, histoire de bien préparé votre épopée, même si on vous conseille de faire les deux précédents épisodes avant de vous jeter sur celui-ci au moins pour prendre en main le jeu une première fois et comprendre quelque chose au scénario.

Enfin, rappelons qu’après ce troisième épisode, la licence sera mise en pause par IO Interactive qui souhaite se lancer sur de nouveaux projets. L’un d’entre eux est déjà connu puisqu’il s’agit de Project 007 qui est plus qu’intrigant.