Hitman 3 – Le chauve sourit à la next-gen

Le développeur danois IO Interactive a profité de la présentation de la PlayStation 5 pour dévoiler les première images de Hitman 3. Nous avons eu droit à une superbe bande-annonce dévoilant quelques informations et du gameplay pour ce troisième opus. Nous ne devrions pas attendre trop longtemps pour mettre les mains dessus, puisque Hitman 3 est attendu pour janvier 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et PC.

L’histoire de l’agent 47 a une large base de fans et de nombreux joueurs sont donc ravis par l’annonce de la sortie de Hitman 3 pour la nouvelle génération. Le jeu sera la suite et fin de la trilogie “World of Assassination”. Une trilogie qui a débuté en 2016 avec Hitman suivi en 2018 par Hitman 2, logique.

Les annonces des développeurs semblent prometteuses. Hitman 3 est censé emmener l’agent 47 dans des endroits exotiques, afin de réaliser les assassinats les plus intimes et professionnels de sa carrière de tueur à gage. Vous pouvez déjà le voir dans la bande-annonce, que ce soit dans un chalet de montagne de luxe, un centre-ville asiatique ou une forêt abandonnée, l’agent 47 emmènera le joueur à différents endroits, en proposant différentes stratégies d’assassinat.

Comme dans les deux précédents opus, il ne s’agit pas de tuer purement et simplement des cibles. Les joueurs devront également provoquer des accidents, se déguiser et apprendre de leurs erreurs pour commettre parfaitement leurs assassinats. On ne sait pas encore si le style épisodique sera adopté comme ce fut le cas pour ses deux prédécesseurs. En revanche, les joueurs pourront importer leur partie de Hitman 2 dans Hitman 3. Mieux encore, il sera possible de jouer à l’intégralité de la trilogie dans ce troisième épisode. De quoi rattraper votre retard, si vous êtes passé à côté de la franchise.