Hitman : Sniper gratuit pendant une semaine – Des têtes vont tomber

Dans la continuité des offres initiées avec le hastag #StayHomeAndPlay, Square Enix propose cette semaine Hitman : Sniper, gratuitement.

À l’image de son frangin Hitman GO, et de Lara Croft GO et Deus Ex GO, Hitman : Sniper se voit à son tour gratuit pour une durée limitée. Une belle brochette jeux mobiles que Square Enix a eu raison de mettre en avant avec ces offres, tant ces titres mobiles sont divertissants. Si la série des “GO” sont des jeux de réflexion/puzzle, avec Hitman : Sniper, tout est dans le nom.

Spin off mobile de la saga culte Hitman, Hitman : Sniper est un jeu de tir à la première personne plaçant le joueur dans la lunette de l’ assassin sans peigne. On est ici face à une simulation de tir de précision sur mobile (ça fait peur dit comme ça ) qui propose aux joueurs d’incarner l’agent 47 lors de missions au Monténégro. Ce mode principal du jeu permet d’effectuer plus de 150 missions ainsi que 10 contrats des plus variés dans la peau du grand chauve en costard Armani. Hélas, l’on se retrouve cloisonné dans le même environnement tout du long, ce qui entraîne une certaine redondance.

Ce sera le moment idéal pour se tourner vers le défi de survie qui fera office de mode zombie, puisque plongé dans la Vallée de la Mort, l’agent 47 se découvrira l’étoffe d’un chasseur de zombie. Entre ces deux modes de jeu, il y aura beaucoup de têtes à abattre. Un équipement adéquat sera donc nécessaire. Au fur et à mesure du jeu, ce seront 16 armes uniques que l’agent 47 verra défiler devant son œil de faucon. Au delà du simple accomplissement des missions, les joueurs pourront tenter d’obtenir les scores les plus élevés et se distinguer dans un classement mondiale.

Hitman : Sniper, bien qu’imparfait, n’a donc pas à rougir en comparaison des autres jeux de la gamme mobile de Square Enix, et propose un jeu de tir tout à fait adapter à l’écran tactile. Il est disponible en téléchargement gratuitement sur IOS via l’Apple Store et sur Android via Google Play Store depuis le 15 mai et jusqu’au jeudi 21 mai.