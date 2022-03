Hitman Sniper: The Shadows – Square Enix Montréal passe au freemium

Depuis ce jeudi, Hitman Sniper: The Shadows, le nouveau jeu de Square Enix Montréal est disponible sur Android et iOS. Onze ans après sa fondation, le studio québécois fait pour la première fois le pari du jeu freemium. Devenu incontournable, ce modèle économique fait les beaux jours du marché du jeu mobile depuis plus d’une décennie.

Voilà six ans que Square Enix Montréal n’avait pas sorti de jeu. Le studio connu pour sa série de jeux « GO » (les succès Lara Croft GO, Hitman GO et Deus EX GO) préparait en fait autant la suite de Hitman: Sniper, qu’un changement de stratégie commerciale. En effet, jusqu’alors spécialisés dans les jeux payants, les montréalais nous proposent cette fois de jouer gratuitement à leur dernière création.

Mais selon Jean-François Dugas, directeur créatif du jeu, la qualité sera plus que jamais au rendez-vous :

« Souvent, on a tendance à considérer les jeux mobiles comme des jeux de moins bonne qualité visuelle […] Il y a bien sûr des contraintes, mais on essaie d’obtenir le maximum des téléphones pour offrir de très beaux graphismes. Hitman Sniper l’a démontré en 2015, et The Shadows continue de pousser la technologie avec des environnements riches, beaucoup de détails, des éclairages dignes des jeux de consoles. »

Cette gratuité serait bénéfique au nouveau mode de jeu proposé (un système d’affrontement en ligne) car elle augmenterait le nombre de joueurs potentiel.

« Si on était restés premium, ça aurait dénaturé l’expérience parce qu’on n’avait pas assez de joueurs […] En devenant freemium, on est capables d’opérer à l’échelle internationale. »

Jean-François Dugas promet aussi que l’expérience va s’enrichir constamment au cours des prochaines années :

« Dans un jeu freemium, c’est un standard de qualité de voir des mises à jour. Il y aura durant l’année de nouveaux agents, de nouvelles cartes, de nouveaux points de vue. »

En l’espace de dix ans, le modèle freemium a su s’imposer sur le marché du jeu vidéo sur mobiles et a presque remplacé le jeu premium. Square Enix Montréal a pris le train en marche, et nous verrons jusqu’où cela les mènera.