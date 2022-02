Square Enix pense à produire plus de jeux SNES en 2D-HD

C’est quand même bien pratique les portages et les remasters… On récupère de vieilles licences, maison ou pas, les convertit pour les adapter à de nouveaux supports, d’en changer ou pas les graphismes et la bande-son, un ticket neuf (un peu plus de la moitié du prix d’un jeu) et hop, « Merci d’avoir fait affaire avec nous ! » C’est tellement plus simple de s’économiser le temps de créer une nouvelle histoire et d’utiliser la nostalgie pour rentrer dans ses frais, vous ne trouvez pas ? Prenez pour preuve le dernier Nintendo Direct, il est l’allégorie de cette situation qui, et ça nous inquiète, nous plaît ici… Enfin, puisqu’on parle de recyclage, c’est naturellement le cas du maître en la matière qui nous intéresse : Square Enix.

En effet, durant la dernière présentation du japonais, l’éditeur lui aussi nippon s’est illustré à de multiples occasions avec des jeux déjà annoncés (Triangle Strategy, la collection Kingdom Hearts, …) et de nombreux titres inattendus comme les remakes des 2 premiers Front Mission, un portage HD-isé de Chrono Cross mais aussi d’un soft Super Nintendo encore inédit chez nous Live A Live. Un nombre quand même impressionant de titres rétro (ou d’inspiration rétro) qui se place à la queue des remakes Pixel Remastered de Final Fantasy, des RPG et Action-RPG d’inspiration que sont Oninaki, I am Setsuna ou Lost Sphere et juste avant la version offline de Dragon Quest X et le remake 2D-HD de Dragon Quest III, attendu pour l’année (si tout se goupille bien).

2D-HD ? Quézako ? Dans le cas où vous auriez abandonné les J-RPG il y a un moment (ou si vous vivez dans une grotte…), c’est une approche esthétique démocratisé par Octopath Traveller et qui consiste à associer des modèles ou décors en 3D avec du pixel-art, un rendu qui aura impressionné le public avec le jeu dernièrement cité puisque Square Enix commence à multiplier l’usage de ce choix esthétique avec le prochain Triangle Strategy mais aussi Live A Live apparu lors du Direct. Et alors ? Il semblerait que ce soit qu’un début… en tout cas, c’est que Tetsuya Amano aurait indiqué lors d’une emission spéciale diffusée sur YouTube (en japonais si vous cliquez) …

Au cours de cette diffusion, le producteur a indiqué que le président de l’éditeur nippon, Yosuka Matsuda, aurait réclamé que plus de jeux en 2D-HD soient produits. Si on aura tous un avis sur le processus créatif à associer à telle méthode (« Oh ! Faites du fric ! »), M. Asano n’a eu comme choix que de s’exécuter et en a conclu que les jeux Super Nintendo seraient les mieux adaptés à cette transformation, ce qui l’a conduit à dresser une liste avec ses collègues. Malheureusement, il se cache de détailler cette liste et se contente de dévoiler que Live A Live et ActRaiser semblaient, selon eux, être les meilleurs candidats (dommage donc pour ActRaiser qui a déjà eu droit à son remake…). Mais, puisque nous y sommes, et si nous nous prenions à rêver ?

Alors oui, vous pouvez être gonflé par ce flot infini de galettes recyclées avec plus ou moins d’amour, il nous arrive aussi d’être déçu mais, nous parlons de l’âge d’or du RPG japonais et naturellement, nous avons tous un jeu de cette époque que nous adorerions revoir. On parle notamment aux fans de Chrono Trigger qui apprécieraient probablement de voir Chrono, Marle, Lucca dans un remake en 2D-HD. Pourquoi pas aussi un remake de Super Mario RPG, titre finalement peu connu des nouvelles générations malgré la présence de la mascotte de Nintendo au casting ? Mais Square Enix, c’est tellement plus que ça.

Avez-vous entendu parler de Treasures of Rudra, un excellent jeu de stratégie sorti malheureusement en fin de vie de la Super Nintendo ou même Bahamut Lagoon, un T-RPG où on tente de sauver le monde avec des escouades composées de soldats et de dragons pouvant évoluer ? Qu’en est-il de Secret of Evermore ? Treasure Hunter G ? Et jusqu’ici, nous n’avons parlé que des jeux SquareSoft ! Ajoutez alors Enix (qui faisait carrière solo à l’époque) ou les jeux développé par Quintet et édité en partenariat avec Nintendo et Enix et vous retrouvez Illusion of Time, Terranigma, Robotrek, E.V.O. Dragon Quest ou Ogre Battle… Des RPG, A-RPG et T-RPG à ne plus savoir qu’en faire !

Alors, qu’en pensez-vous ? Un jeu de cette liste vous ferait-il plaisir ? En avez-vous marre de ces légions de portages, remakes et remasters ? Aimeriez-vous qu’un autre éditeur allonge cette liste avec de vieilles licences qui font battre votre cœur (disons par hasard Capcom avec Breath of Fire…) ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En attendant, vous pourrez toujours faire le plein de joli pixel avec Triangle Strategy quand il sortira sur Switch ce vendredi 4 mars.