Triangle Strategy – Nos impressions suite à la démo #2

Parmi les annonces présentées lors du Nintendo Direct de ce mercredi, nous avons appris la disponibilité immédiate de la « Prologue Demo » de Triangle Strategy, la nouvelle licence de la Team Asano (saga Bravely, Octopath Traveler) de chez Square Enix. Il s’agit de la seconde démo du titre, la première datant de février 2021 avait mis à disposition un questionnaire pour réajuster l’expérience en fonction du retour des joueurs.

Dans cette nouvelle démo du jeu de rôle tactique, vous aurez l’occasion de parcourir les trois premiers chapitres du titre en profitant d’une fonctionnalité de portage de vos sauvegardes sur la version finale du jeu.

Vous incarnez Serenor, nouveau chef de la maison Wolffort, qui se retrouve catapulté sur le devant de la scène politique et qui va devoir contribuer à forger l’avenir du continent de Norzélia. Les trois régions qui composent ce dernier ont chacune leur identité propre, aussi bien visuellement qu’idéologiquement, et vous devrez vous munir de vos convictions les plus solides pour avancer dans une intrigue qui promet d’être riche et dense, vous donnant l’impression d’être dans un livre de George R. R. Martin.

Durant cette démo, vous passerez le plus clair de votre temps à regarder de longues cinématiques en plan fixe qui s’articulent autour des dialogues entre les personnages. L’omniprésence de ces séquences fera certainement fuir les joueurs trop impatients d’en découdre sur le champ de bataille. La trame narrative est, en effet, l’élément le plus important du titre.

Le jeu nous promet des choix dont les répercutions seront significatives. Nous retrouvons les classiques choix multiples lors des séquences de dialogues mais l’originalité du titre réside dans la Balance des Convictions. Durant ces phases de gameplay, les principales décisions de l’intrigue seront prises par l’intermédiaire d’un vote auquel devront répondre tous vos vassaux. À vous de trouver les bons arguments pour orienter les opinions de certains s’ils divergent du votre. La décision sera prise à l’unanimité, que le choix vous convienne ou non.

Les phases de combat sont la cerise sur le gâteau qui vient casser le rythme de la narration. On y retrouve tout l’attirail du RPG tactique en tour par tour, à la croisée des chemins entre Fire Emblem et Final Fantasy Tactics. Sans révolutionner le genre, l’IA est suffisamment efficace pour vous mettre sur le qui-vive et rendre les combats intéressants.

La direction artistique, de son côté, est toujours aussi efficace avec son rendu 2D-HD qui avait fait briller Octopath Traveler à son époque et qui saura ravir les adeptes du pixel art. Les environnements sont vivants, les personnages bien modélisés et l’ensemble ne fait que confirmer la maîtrise du genre par la Team Asano.

Notons enfin que de nombreux changements ont pu être observés entre la première et la seconde démo. Les temps de chargement sont moins longs, l’interface lors des combats est maintenant beaucoup plus claire, beaucoup d’options de confort ont été ajoutées (auto-play et skip lors des cinématiques) … Square Enix a su être à l’écoute de son public en faisant les réajustements nécessaires et c’est tout à son honneur.

La démo de Triangle Strategy pose les bases d’un jeu qui s’annonce très prometteur. Bien plus qu’un petit frère d’Octopath Traveler, le titre propose une formule originale basée principalement sur sa narration. Même si son rythme lent pourrait en dissuader plus d’un, le titre sera très certainement ravir les fans de Tactical JRPG et de lore bien touffu. La démo est disponible immédiatement et le jeu complet sortira le 4 mars prochain sur Switch.