Project Triangle Strategy – La surprise de Square Enix pour la Switch

La première prise de parole de Nintendo en cette année 2021 a enfin eu lieu et elle était plutôt dense. En effet, on a eu droit à beaucoup de rappels/redites, beaucoup d’annonces de jeux que nous attendions déjà, pas mal de portages déjà disponibles sur d’autre supports… Bref, du réchauffé. Seulement, si on râle toujours très volontiers, on reconnaîtra que quelques surprises nous ont fait vraiment plaisir, notamment Project Triangle Strategy, le dernier projet de Square Enix à destination de la Switch.

En voila un nom bien singulier ! Oui, difficile de ne pas tisser de lien avec Octopath Traveler, un autre jeu au nom aussi transparent (dans le sens où il introduit et épouse son concept). Figurez-vous qu’il ne s’agit pas des seuls liens que vous pouvez tisser entre les deux titres. Effectivement, Project Triangle Strategy est le prochain jeu à ajouter à la série des expériences en “HD-2D” de Square Enix cette fois-ci à la sauce tactical.

Comment ? L’éditeur a enfin décidé d’écouter nos lamentations et de donner suite à Final Fantasy Tactics ? Peut-être bien, mais une fois encore (comme avec War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius) avec un twist. Si naturellement vous retrouverez la stratégie lors de votre campagne (avec en plus l’addition de nouvelles composantes stratégiques comme la prise en tenaille ou autres artifices que vous pouvez retrouver dans le trailer plus bas), vos choix seront tout aussi importants à l’extérieur des champs de bataille.

Le poids de vos décisions aura un impact sur tous les aspects de votre voyage, influençant vos alliés comme vos ennemis, décidant également du dénouement de votre aventure. Et quoi de mieux qu’une balance pour illustrer cette métaphore ? Alors oui, mais une balance à trois plateaux, chacun représentant une idéologie. Préféreriez-vous le pragmatisme ? Suivrez-vous plutôt la morale ou êtes-vous un fervent défenseur de la liberté ? Vos choix dans le jeu vous confirmeront votre alignement et illustreront les conséquences de vos choix.

Autant dire que nous sommes extatiques à l’idée de nous essayer au jeu. Et vous ? Si c’est également votre cas, vous serez ravi de savoir qu’une version de démonstration est déjà disponible sur le Nintendo eShop. Project Triangle Strategy sortira en exclusivité sur Nintendo Switch en 2022.