Fantasian – le dernier projet du créateur de Final Fantasy apparaît

Hironobu Sakaguchi, si vous êtes joueur depuis de nombreuses années, impossible que ce nom vous est inconnu. Il est pas moins que l’homme qui a offert son souffle à la saga Final Fantasy. Il occupe aujourd’hui une carrière plus locale en développant des jeux mobiles à destination des marchés japonais. Une catégorie de jeux dans laquelle devrait apparaître Fantasian, la prochain RPG de celui qui aura marqué le genre.

Ce qui le sépare des autres RPG sur mobiles ? Le fait d’être porté par (ou de porter) un des acteurs du gaming par abonnement en ligne : l’Apple Arcade. Effectivement, le service étant toujours en besoin d’applications fortes et fédératrices (comme le confirment les vagues d’annulation de contrat d’Apple et l’ajout d’un mois d’essai gratuit pour séduire), l’arrivée d’un titre conçu par une rockstar du RPG pourrait aider à mobiliser des curieux dans le service.

Ceci dit, pour ça, il faudrait au mois que l’on sache à quoi s’attendre et il faut dire que jusqu’ici, ça reste maigre. Les seuls points qu’on connait sur le jeu sont la présence d’éléments rappelant Final Fantasy (dont des allusions à la Magitech) et depuis aujourd’hui, une image de gameplay que vous pouvez donc découvrir dans le tweet plus bas. On notera que (et ça vaut ce que ça vaut) le jeu semble tourner à 60 images par seconde.

Un dernier sujet à aborder toutefois, l’homme derrière le projet semble l’avoir confirmé, s’il ne présente pas le jeu en mouvement pour le moment, les progrès opérés sur le développement sont réels et il mise sur une sortie en 2021 pour sûr. On verra s’il saura tenir les délais avec le regain de vigueur du coronavirus sur l’archipel nippon. Naturellement, n’attendez pas Fantasian ailleurs que sur appareils Apple pour le moment, hein ?