Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Le successeur de Suikoden financé !

Nous vous en parlions il y a peu mais le dernier projet des créateurs de Suikoden fait à nouveau parler de lui aujourd’hui. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes vient tout juste de terminer sa campagne Kickstarter et il est temps de faire les comptes et prendre la mesure du succès qu’il a engendré.

Car son succès, permettez-nous de le dire, est indiscutablement indéniable ! Oui, le projet a incité près de 50 000 contributeurs à verser la somme faramineuse de 4,5 millions d’euros. Évidemment, ce montant pulvérise celui initialement prévu pour le développement et ce, de près de 900% (on notera la participation de 3 personnes ayant investi plus de 6 000€ chacun afin de se voir apparaître dans ce jeu et sa suite… Ce qu’il ne faut pas faire pour accéder à la postérité) ! Mais si nous reparlons de ce jeu, ce n’est pas tant pour les sommes versées par les amateurs que pour les bonus que nous devrions tous pouvoir apprécier grâce à ces derniers.

Qui dit “projet Kickstarter” dit généralement “paliers et bonus” et avec une telle somme, vous pouvez imaginer que de nombreux paliers ont été atteints. Ça, vous pouvez le dire ! Ils ont tous été franchis (le dernier étant justement fixé à 4,5 millions d’euros) ! Attardons nous justement sur celui-ci puisqu’il s’agit d’un jeu compagnon, un titre qui sera rendu disponible avant la sortie du jeu dont il se veut le bonus et qu’il a été un peu détaillé au sein d’une petite note sur la page Kickstarter du projet.

Intitulé “A Quiet Place“, il s’agira d’un RPG focalisé sur la construction d’une ville. À l’instar de celui dans Bravely Default, vous y investir vous permettra de bâtir des structures générant des ressources à transférer plus tard dans le jeu final. Ces mêmes ressources serviront ensuite à crafter votre équipement. Un petit bonus sympathique qui permettra aux plus impatients de se préparer autant que possible pour la sortie de la gemme tant attendue. Pour information, ce “cadeau” de Rabbit & Bear Studios ne sera pas développer par ce studio mais par NatsumeAtari (pas ceux d’Harvest Moon).

Alors, qu’en pensez-vous ? S’il n’existe à l’heure actuelle pas de date (ni de fenêtre) de sortie, rappelons que Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sortira sur PlayStation 4 et 5, PC et Xbox One et Series X. Une console Nintendo devrait également accueillir le titre mais il semble trop tôt pour savoir si ce sera sur Switch, son successeur ou, qui sait, les deux. On vous remet la bande-annonce parce que, franchement, c’est beau !