Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – L’ambitieux projet des créateurs de Suikoden

Rabbit & Bear Studios annonce le lancement d’une campagne Kickstarter. C’est donc 25 ans après le premier Suikoden que Yoshitaka Murayama et Junko Kawano se retrouvent sur ce projet appelé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Le jeu nous plongera sur le continent d’Allraan, rythmé par les alliances et les guerres entre différents peuples. Il sera donc question de partir à l’aventure avec une équipe composée de six personnes afin de trouver un mystérieux artefact pouvant améliorer les pouvoirs de l’Empire.

On suivra ainsi les aventures de Nowa, un jeune garçon d’un village reculé, et de Seign Kesling, un officier impérial, pour lesquels guerres et aventures seront au rendez-vous.

Comme le nom du projet nous l’indique, le joueur aura la possibilité de recruter cent héros différents ayant leurs propres histoires, caractéristiques et spécificités. En plus du côté tactical RPG de la série Suikoden, le joueur aura la possibilité d’améliorer et de gérer les attributs de sa ville-forteresse qui verra sa taille et ses capacités augmenter à chaque nouveau personnage découvert. Ce qui est intéressant à souligner, c’est cette grande variété de héros, et donc un grand nombre d’équipes différentes qu’il sera possible de former puisque chaque héros aura ses forces et ses faiblesses qu’il faudra compenser avec celles de ses coéquipiers.

La campagne est annoncée pour le 27 juillet 2020 jusqu’au 28 août et vise pas moins de 500.000$. Pour le moment la sortie de Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est prévue pour automne 2022 sur PC. Une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X et Switch est très probable, même si on ne connait pas encore le palier à atteindre.

En plus de toutes ces informations sur le lore et le gameplay, on a aussi droit à un trailer qui nous rendra à la fois nostalgique et curieux de s’intéresser à cette campagne de financement participatif, nous vous la présentons de ce pas, dites-nous si cela vous donne envie ou non :