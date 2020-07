Dragon Quest XI S Definitive Edition bientôt pour tout le monde

Dragon Quest XI S Definitive Edition, l’exclusivité Switch, arrivera sur de nouvelles plateformes d’ici la fin de l’année.

Microsoft a profité de son pré-show pour mettre l’ambiance avant la grande présentation, et nous avons eu le droit à une annonce plutôt intéressante concernant Dragon Quest XI S Definitive Edition. La vie de ce titre est plutôt amusante puisque nous avons eu dans un premier temps Dragon Quest XI en exclusivité console sur PS4, qui nous était parvenu en septembre 2018, avant de voir arriver une autre exclusivité console mais cette fois-ci sur Switch, avec la version Dragon Quest XI S, nous étant parvenue pile poil une année après, en septembre 2019.

Vous imaginez bien qu’avec des versions différentes et exclusives à différentes plateformes, certains joueurs pouvaient être satisfaits d’avoir une bonne exclusivité sur leur machine à un instant T, quand les autres râlaient de ne pas avoir la version souhaité sur la leur. Heureusement, cette affaire va bientôt être de l’histoire ancienne puisque la version la plus complète, à savoir Dragon Quest XI S Definitive Edition, va être rendu disponible dès le 4 décembre 2020 sur Xbox One (inclu dans le Game Pass), PS4, et PC via Steam.

Nous vous invitons naturellement à jeter un oeil à notre test (ci-dessous) d’ici la sortie, notamment si vous êtes à la recherche d’un JRPG plutôt à l’ancienne dans tous les compartiments, avec des musiques rutilantes et cuivrées, ainsi qu’un univers chaleureux et coloré. Mais comme une vidéo vaut souvent mieux qu’un long discours, on vous laisse à présent avec le nouveau trailer, bon visionnage !