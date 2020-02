Dragon Quest of the Stars – Le nouveau J-RPG sur mobile

Square Enix continue de nous vendre sa licence Dragon Quest avec un RPG gratuit pour mobile intitulé Dragon Quest of the Stars.

Ces dernières années, on ne peut pas nier que Square Enix fait des pieds et des mains pour nous refourguer du Dragon Quest. Depuis la sortie de Dragon Quest : L’Odyssée du Roi Maudit en 2006 sur nos PlayStation 2, nous avons eu droit au 9ème puis 11ème épisode (oui, on rappelle pour le curieux que le 10ème volet est un MMO resté exclusif au pays du Soleil Levant), au spin-off Dragon Quest Heroes 1 et 2, Dragon Quest Builders 1 et 2, Dragon Quest Monsters: Joker 1 et 2 (la réponse à Pokémon de Dragon Quest d’ailleurs) et la liste ne s’arrête pas là (on pourrait même y ajouter l’apparition du Héros dans Super Smash Bros. Ultimate). Bref, celle-ci se poursuit même dès aujourd’hui puisque les boutiques d’applications mobile proposent dorénavant Dragon Quest of the Stars, un nouveau J-RPG gratuit baignant dans l’univers de la série éponyme.

Eh oui, si les japonais flinguent leurs pompes en jouant à Dragon Quest Walk, un Pokémon GO-like excellent mais exclusif à leur île, ou même leurs doigts sur War of the Visions, le RPG tactique spin-off de Brave Exvius, nous, nous pouvons dès aujourd’hui (enfin demain mais on va revenir sur ça) télécharger Dragon Quest of the Stars, un titre vieux de 4 ans mais entièrement localisée dans notre langue. Si ça c’est pas de l’amour ! Reprenant de nombreux éléments classiques de la série, il vous sera permis de créer et équiper votre héros et lui faire affronter les monstres emblématiques de la série dans une quête à travers l’espace. Dragon Quest oblige, les combats sont bien entendu au tour par tour et adaptés, aux dires de l’éditeurs, à nos écrans de poche.

Enfin, il va de soi qu’un RPG adapté au format mobile se doit de faire un peu plus que de nous proposer un jeu de rôle de Kemco (sans jugement pour le travail du studio mais bon, un studio qui survit en faisant des JDR sur RPG Maker… bon voilà quoi…). Pour cela, Square Enix informe sur la page de l’application dans le Google Play Store que le jeu permet à 4 joueurs de faire équipe ensemble pour venir à bout de quêtes. Bien évidemment, vu qu’il s’agit d’un free-to-play, il propose également plusieurs moyens de dépenser des sous. Vous pouvez ainsi acheter des gemmes, monnaie in-game servant à mettre les mains sur divers avantages ou en investissant dans une formule mensuelle, cette dernière vous octroyant des bonus de gemmes et plus de tirages et de récompenses quotidiennes ainsi que des emplacements d’équipement supplémentaires pour vos personnages.

Voilà, il ne nous reste qu’à vous signaler que le jeu est d’ores et déjà téléchargeable sur vos périphériques mobiles (téléphones et tablettes) mais que vous ne pourrez vous y essayer avant demain, le 25 février, date véritable de la sortie de Dragon Quest of the Stars. Allez-vous rejoindre les 500 000 joueurs pré-inscrits dans cette aventure ? Si oui, on vous y attend !