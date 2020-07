Vite ! Découvrez Romancing SaGa 2 à prix discount !

L’excellent Romancing SaGa 2 pour même pas le prix d’un grec, c’est comment ?

La série des SaGa reste assez peu connue par chez nous comme production made in Square Enix par rapport à Final Fantasy ou Dragon Quest, notamment du fait que beaucoup n’avaient jamais franchi les frontières de leur pays d’origine à l’époque de leur parution au Japon. C’est le cas de Romancing SaGa 2 pour ne citer que lui.

La licence n’en fêtait pourtant pas moins ses 30 années d’existence récemment, et nous vous concocterons sous peu un petit résumé la concernant pour vous faire découvrir cette IP qui est globalement restée dans l’ombre de la série phare de Square (et qui date donc d’avant la fusion du groupe avec son concurrent d’alors, Enix).

Romancing SaGa 2 recevait un portage mobile en 2016, ce qui permettait aux amateurs de J-RPG de le découvrir enfin en version anglaise. Seulement, comme la plupart des productions Square Enix sur mobile, il vous en coûtait quasiment 20€ pour vous y adonner. L’épisode 3 chiffre d’ailleurs actuellement 31.99€, un tarif plus ou moins habituel concernant l’éditeur. Raison de plus pour sauter sur la promo actuelle offerte à son prédécesseur.

De fait, jusqu’au 2 août 2020, vous le trouverez à 3.49€, il serait donc dommage de rater l’occasion avant qu’il ne retrouve son prix habituel mentionné ci-dessus. Les SaGa aiment à adopter des scénarios aux multiples embranchements, et celui-ci ne fait pas exception, puisqu’il se déroule sur plusieurs générations.

Les jeux rétro de Square Enix sont nombreux sur mobile, et leur prix est généralement élevé, et seule la série des Final Fantasy reçoit régulièrement des discounts, tandis que les Dragon Quest et les SaGa sont un peu laissés de côté niveau soldes, alors hâtez-vous de profiter de cette opportunité, elle risque de ne pas se reproduire de sitôt.