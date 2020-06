Colors Live apporte de la couleur à la ludothèque de la Switch

On a beau dire que la console de Nintendo est plus puissante que ses aînées, elle souffre d’un défaut qui a laissé sur le carreau les joueurs les plus artistes d’entre nous : l’absence de logiciel dédié au dessin. Effectivement, la console, qui a quand même déjà 3 ans, ne propose toujours rien aux dessinateurs alors que le combo DS/3DS et même la Wii U ne manquaient pas de solutions à offrir à ces artistes du stylet.

Entre le Miiverse (qui a vu apparaître de nombreuses fresques publiques avant de s’éteindre), Art Academy ou dans une moindre mesure Pictochat ou Pictoposte, les joueurs profitaient de solutions plus ou moins complètes (et plus ou moins gratuites) pour déchaîner le flot de leur créativité. Même des studios indépendants ont surfé sur la vague de consoles avec des écrans tactiles comme Collecting Smiles et son app Colors! (apparue sur 3DS en 2012) ! Mais alors, qu’attend Nintendo pour proposer quelque chose ?!

Eh bien, cette question va demeurer sans réponse puisque le premier à dégainer une solution, c’est justement Collecting Smiles. En effet, le studio a profité de la brèche pour s’y engouffrer avec une version révisée de son soft baignée de nouvelles fonctions. “C’est cool, mais bon, le dessin au doigt… bof quoi…” penseriez-vous et vous n’auriez pas tort. Seulement, rassurez-vous, les norvégiens ont plus d’un tour dans leur sac et vous invitent à découvrir une solution propre à leur titre, bien au-delà de ce que propose Big N (et les fournisseurs d’accessoires) avec son stylet (eh oui, vous saviez que Nintendo avait commercialisé un stylet pour Switch ?).

Son plan ? Offrir une solution pour ne pas passer par les boutons pour émuler l’épaisseur du trait. Pas évident, n’est-ce pas ? C’est pour cela que pour la première fois dans la série, le jeu sera proposé au format physique. Effectivement, de l’aveu de Jens Andersson (responsable du studio), le titre sera proposé en version boîte puisqu’il embarquera un stylet dont le boulot sera de transformer votre Nintendo Switch en tablette graphique.

Ce stylet fonctionnera sans batterie et sans Bluetooth puisqu’il utilisera le port casque de la console (il traînera donc un demi-mètre de fil en revanche). Pour calculer la densité du trait, il fera usage d’ondes sonores, ces dernières permettant à la console de connaître votre insistance sur un point précis. Cool, mais niveau technique, ça s’approche d’une tablette genre Bamboo ? Non, faut pas espérer autant puisque le bundle sera proposé au tarif de 40 euros. Il restera cependant une solution abordable pour dessiner sur tablette et la seule pour dessiner sur Switch !

Dernier point, jusqu’ici, concernant les deux temps de conjugaison que nous avons principalement utilisés pour parler de Colors Live, notez que ça aurait pu rester du conditionnel, voire ne jamais avoir lieu. Alors, afin d’avoir le plus de chances possible d’en profiter, afin que vous soyez sûr de pouvoir profiter de son stylet badass, en gros, afin de pouvoir dessiner sur votre Switch, n’oubliez pas de jeter un œil à la page Kickstarter du projet (en source de l’article) et à le soutenir, car, même s’il est déjà financé (preuve que les joueurs attendaient de pouvoir dessiner sur Switch), le meilleur moyen d’avoir votre exemplaire, c’est de prouver que vous le voulez.

Mais bon, inutile d’attendre le facteur à la porte demain, aucune date de sortie n’est actuellement annoncée.