Disgaea RPG – Le tactical-rpg nippon se décline sur mobile

Surement le plus éminent représentant de la branche tactical du rgp nippon, la franchise Disgaea, et son univers peuplé de démon trop kawaii, sera désormais à porter de main avec un opus mobile dénommé sobrement, Disgaea RPG.

À vrai dire, cela fait déjà plus d’un an et demi (mars 2019) que le jeu est disponible au Japon, et le voici prêt à s’exporter au delà des frontières qui l’ont vu naitre. Les fans occidentaux de la saga développé par Nippon Ichi Software pourront donc mettre la main sur ce titre mobile dés le printemps 2021, bien qu’en cette période personne n’est à l’abris d’un retard.

Concernant le jeu en lui même, il ne s’agira pas d’une version mobile d’un titre préexistant mais bien d’une histoire originale. Pourtant, rien ne semble trés original dans ce Disgaea RPG, le jeu étant une énième itération du modèle rpg gacha. Un modèle qui, s’il rencontre un succès mondial depuis quelques années, accentué avec la sortie de Genshin Impact, pourrait tout aussi bien commencer à s’essouffler. Et particulièrement sur mobile tant tous les titres gacha se ressemblent dans leur structure et gameplay, interchangeant simplement l’univers de fiction désiré.

Mais ne feignons pas l’ignorance, car Disgaea RPG est évidement destiné aux fans de la saga Disgaea. Ces derniers auront d’ailleurs la joie de retrouver le Netherworld, ainsi que la totalité des protagonistes et personnages des précédent titres, qu’il sera possible de débloqué via des tirages. Néanmoins, il est particulièrement dommage d’avoir remplacé les combats tactiques (le sang de la saga quand même) par des combats au tour par tour classique. C’était pourtant bien l’occasion de se démarquer tout en restant dans l’esprit de la licence.

Mais Disgaea RPG n’ayant pas encore trouvé le chemin de nos poches, il est encore trop tôt pour se prononcer sur sa qualité. Il faudra pour cela attendre son arrivée au printemps 2021 sur IOS et Android. De nouvelles informations, en plus d’artworks et de mini web comics seront disponibles sur le site officiel anglais.