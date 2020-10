My Hero Academia: Ultra Impact – L’esprit Plus Ultra sur mobile

Devenue en quelques années l’une des coqueluches du Weekly Shonen Jump, la franchise My Hero Academia ne cesse de grandir. Fort d’un anime allant vers sa cinquième saison, de deux longs-métrages d’animation et d’un spin-off en manga, Vigilante (de très bonne facture d’ailleurs), My Hero Academia nous entraîne toujours plus dans le quotidien super-héroïque de Midoriya Isuku et de ses compagnons de la classe 1-A à l’école U.A.

Côté jeu vidéo, les héros nippons y ont déjà fait quelques incursions, notamment avec la série de jeux de combat My Hero Academia: One’s Justice, traditionnelle adaptation d’un shonen à succès, assez similaire à ce qu’a eu droit Naruto avec la série des Ninja Storm. Avec deux titres couvrant les quatre premières saisons de l’anime, les fans ont de quoi se défouler sur leurs consoles de salon (PS4, Xbox One et Switch), sans oublier sur PC.

Une présence dans les consoles et PC des joueurs à laquelle va s’ajouter une présence sur mobile avec My Hero Academia: Ultra Impact. Annoncé directement dans les pages du Weekly Shonen Jump, le titre, destiné aux systèmes iOS et Android, devrait effectuer son super landing sur les mobiles des fans résidant au Japon durant l’année 2021.

Le jeu devrait sans surprise prendre la forme d’un RPG/gacha dans lequel on pourra collectionner à loisir tous nos personnages favoris. Pour ce qui est de son modèle économique, c’est une fois de plus sans surprise que l’on apprend que le jeu adoptera un modèle freemium, c’est-à-dire gratuit à l’achat mais avec la présence d’un shop.

À cause du manque d’informations sur le titre, il est honnêtement difficile de ressentir la moindre hype tant My Hero Academia: Ultra Impact semble simplement vouloir surfer sur la vague du sempiternel portage sur mobile d’une licence du Weelky Shonen Jump. Reste plus qu’à attendre un peu plus d’informations (une sortie européenne ? Non ?) et d’images avant de se faire une idée solide.