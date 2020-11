Persona 5 Royal revient dans le RPG mobile Another Eden

Il y a presque tout pile un an, nous publiions un test énamouré du RPG mobile Another Eden. Malgré son générique luxueux, affichant les noms prestigieux de Masato (au scénario) et Yasunori Mitsuda (à la musique), tous deux célèbres notamment pour la série des Chrono (Cross et Trigger), le jeu ne partait pas gagnant, d’abord parce que jeu mobile, mais aussi parce que free-to-play, et donc potentiellement pay-to-win.

Pourtant, grâce une écriture soignée, mais aussi un certain sens de l’équilibre rendant le passage à la caisse véritablement optionnel, sans pour autant bloquer le joueur, le jeu obtiendra chez nous l’excellente note de 9.

Depuis, Genshin Impact a monopolisé l’attention sur les écrans de 6 pouces. Mais le crossover qui s’annonce va peut-être faire revenir un peu Another Eden sur le devant des stores d’applications, puisque le jeu mobile accueillera prochainement les personnages du hit Persona 5 Royal.

Ce sera la seconde fois que le jeu mobile et le RPG d’Atlus unissent leurs forces. Cette fois, Skull (Ryuji Sakamoto) et Violet (Kasumi Yoshizawa – le personnage inédit ajouté à la version Royal de Persona 5) rejoignent Joker, déjà intégré au casting du jeu mobile depuis l’événement précédent, pour venir en aide aux héros de Another Eden. Caroline et Justine, les jumelles en uniforme bleu, seront-elles aussi de la partie.

Les fans de Persona seront ravis de retrouver la direction artistique du RPG lors des combats, et un scénario inspiré par les évènements contés dans Persona 5.

Le chapitre, intitulé “Promises, Vows and Rings” est prévu pour Novembre 2020. Si aucune date officielle n’a encore été communiquée, certaines sources évoquent le 23 novembre. Another Eden: the Cat Beyond Time and Space est disponible en F2P sur l’AppStore et Google Play. Un portage Switch était sensée être en développement, mais on a un peu perdu la foi en cette version.