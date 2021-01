Preview Bravely Default II – Mieux vaut tard que jamais !

Et si on parlait de Bravely Second ? Avec ce titre, Square Enix réalisait encore en 2015 que faire une suite à un succès populaire n’était pas simple. L’an dernier (oui, on peut déjà le dire), l’éditeur a fait son mea culpa. Faisant suite à l’apparition de Bravely Default II dans le Nintendo Direct de mars 2020, l’éditeur (par le biais de Tomoya Asano) s’excusait pour les défauts de la première suite et indiquait tout mettre en œuvre pour corriger le tir avec ce nouvel épisode. Un constat d’autant plus clair que Square Enix a publié non pas une démo, mais bien deux, la seconde prenant en considération les retours.

Si malgré le confinement, la fièvre de Noël a accaparé votre attention, une seconde version de démonstration est apparue sur l’eShop et nous offre un nouvel aperçu de ce voyage qui nous attend dès le 26 février 2021. Cette version de démonstration, contrairement à celle issue après le Nintendo Direct évoquée plus tôt, nous offre un point de vue plus narratif de l’ensemble puisqu’il s’agit d’une partie du premier chapitre. Alors, inventaire des changements et des modifications ? Ressenti sur ce premier chapitre de l’histoire ? On vous donne notre point de vue sur la deuxième démo de Bravely Default II.

On va commencer en abordant un point qui pourrait fâcher ceux qui n’ont pas encore lancé la démo : celle-ci est limitée. Effectivement, une fois votre partie lancée, vous n’avez que cinq heures pour venir à bout de son arc. S’il vous faudra environ 3h ou 3h30 pour le compléter, cette décision pourrait s’avérer frustrante pour ceux qui aiment prendre leur temps, explorer et expérimenter. Ceci étant dit, naturellement, vu que cette démo, de l’aveu de l’auteur, ressemble au jeu dans sa formule complète, elle nous offre également beaucoup de cutscenes et d’éléments scénaristiques pour nous donner de la mâche.

Et l’idée paie ! Si le jeu se montre plutôt avare en détails sur les protagonistes qui forment votre équipe, le reste, sans transcender le genre, reste classique et efficace. Mieux, en seulement trois heures de contenu, la démo arrive à nous mettre dans l’ambiance grâce à ses nombreuses scènes de discussion plutôt bien doublées, chacune permettant de reconnaître la personnalité de nos protagonistes et de prendre en compte l’ampleur des événements. On notera aussi que même la poignée de quêtes annexes disponibles est également doublée, une attention qui ne nous laisse pas de marbre.

Côté graphisme, rien à redire. Le charme apporté par le nouveau moteur est indéniable et on dirait même qu’il fait des merveilles. Si Bravely Default nous avait déjà séduits par sa patte graphique, ici, Bravely Default II et sa direction artistique “pâte à modeler” donnent consistance à son monde et ses divers protagonistes pour un effet qui rappelle vraiment la version remasterisée de The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Enfin, les lags en moins… Tiens, en parlant de lags ! À la différence de la première version démo, les textures apparaissent maintenant directement au lieu de charger APRÈS le changement de zone.

Enfin, du point de vue du gameplay, quelques changements sont à observer. Ceux qui se seront essayés à la première version de démonstration (et qui en ont relevé la difficulté) seront ravis d’apprendre que l’ensemble a été assoupli. Effectivement, en réponse aux retours des joueurs, l’équipe d’Asano-san a apporté un certain nombre de correction pour rendre plus agréable l’expérience de jeu. Tout d’abord, une réduction de la vitesse des monstres sur la carte, de quoi vous laisser éviter les combats si vous le souhaitez, et une réduction de la difficulté générale.

Alors attention, nous ne disons pas que cette démo est facile ! Après tout, Bravely Default est connu pour punir tout excès de zèle lorsque vous vous jetez un peu trop “bravement” au combat et c’est toujours le cas, mais vous ne vous ferez plus aplatir comme un noob face au moindre péon. Et c’est tant mieux puisque cet aperçu vous offrira de rencontrer deux boss du mode scénario et des défis supplémentaires si vous en venez à bout dans le temps imparti. De quoi vous familiariser avec les différents métiers disponibles et faire germer les pousses de votre équipe à venir.

Nous sommes sous le charme ! On ne sait pas si c’est à cause des graphismes, de l’attention portée par l’équipe de développement (qui a corrigé de nombreux points soulevés par les fans), du charme et de la personnalité des personnages ou même de l’histoire qui se dévoile sans se mettre à nu, mais notre curiosité est piquée au vif. On n’a plus qu’une hâte : que Bravely Default II arrive dans les bacs ! Et vous, l’avez-vous testé ? Pour rappel, Bravely Default II sort le 26 février en exclusivité sur Nintendo Switch.