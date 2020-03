Bravely Default II nous dévoile un nouveau trailer et s’offre une démo

Bravely Default II n’a pas encore de date précise, mais une démo est disponible immédiatement sur l’eShop.

Alors que nous n’attendions pas particulièrement une actualité forte en ce jeudi 26 mars, Nintendo nous a fait la surprise de sortir de son chapeau un Nintendo Direct Mini, afin de parler de certains jeux à venir plus tard cette année. Dans le lot, l’exclusivité de Square Enix, Bravely Default II, y avait une place de choix, et nous avons pu en apprendre un peu plus sur ce titre, dont la licence avait fait forte impression sur 3DS.

Le jeu basera son gameplay sur le même principe que ses prédécesseurs, à savoir la gestion des points de Brave et de la posture Default. Les premiers permettant de cumuler des actions durant un tour, alors que la seconde permet d’adopter une position défensive afin de recharger ses points Brave. Comme beaucoup de RPG venant de chez Square Enix ces derniers temps, la licence Bravely Default avait réussi à trouver un bon système de combat, permettant de moderniser l’éternel tour par tour, afin de rendre les affrontements beaucoup plus dynamiques.

Pour le reste les choses semblent rester assez “classiques” quand on connait la licence, et cette dernière devrait donc conserver les aspects qui ont fait son succès il y a quelques années. Bravely Default II reste alors fidèle à une direction artistique maintenant très reconnaissable, le tout bien amélioré grâce à la puissance de la Switch. On y perd inévitablement l’aspect 3D qui permettait notamment de se délecter du travail réalisé sur les décors, mais ceci n’est qu’un détail, d’autant plus que nombreux étaient les joueurs à ne pas utiliser la 3D même lorsqu’elle était disponible.

Bravely Default II ne semble sur le papier et les images pas révolutionnaire pour un sou, cependant, pour se faire un avis un peu plus précis, une démo vient d’être mise en ligne, et nous vous invitons à vous la procurer, surtout qu’en cette période, on ne va pas cracher dans la soupe dès qu’un palliatif à l’ennui se présente à nous. En ce qui nous concerne nous réaliserons un petit article pour vous faire un retour sur cette démo, alors restez dans le coin si vous souhaitez avoir quelques détails supplémentaires sans pour autant passer par la case spoil.